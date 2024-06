Eleições 2026: Lula vê quatro governadores como possíveis candidatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira, que enxerga quatro governadores como possíveis candidatos à Presidência em 2026 alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro: Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Júnior (Paraná).

"O bolsonarismo tem a possibilidade de ter quatro candidatos: tem o Tarcísio, governador do estado mais importante; tem o Zema, governador do segundo estado mais importante; tem o Caiado, que está se oferecendo todos os dias para ser candidato; e tem o Ratinho, no Paraná. Mas, sinceramente, não sei se serão candidatos ", disse Lula em entrevista ao UOL.

Lula declarou que deverá entrar em campo nas eleições municipais para emplacar aliados em cidades estratégicas, mas que não vai “participar da campanha como um todo” para "não atrapalhar a governança nacional”.

"Um partido é como time de futebol, tem época que você está na qualidade de um Real Madrid, tem época que você está na qualidade do Corinthians. Então, a depender do momento, você lança mais candidato ou menos candidato. Eu acho que a gente vai ter candidato nas cidades em que a gente tem perspectiva de disputar. algumas, com aliados importantes".