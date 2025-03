Megainvestidora Cathie Wood dará aula de IA em iniciativa pública de educação de El Salvador

Cathie Wood, fundadora da firma de investimentos ARK Invest, dará a aula inaugural do novo programa de IA dos Centros Urbanos de Bem-Estar e Oportunidades (CUBO) de El Salvador, uma iniciativa pública de educação liderada pelo governo do país.

Segundo a Secretaria de Bitcoin de El Salvador, o programa trará cursos universitários de inteligência artificial para estudantes e profissionais, seguindo o bem-sucedido programa CUBO Bitcoin e de desenvolvimento na Lightning Network.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O programa contará com especialistas do setor para oferecer educação em IA ao público. A Secretaria de Bitcoin de El Salvador escreveu em uma postagem no X de 23 de março:

“À medida que El Salvador acelera sua transformação para se tornar a potência tecnológica e financeira definitiva da região, o CUBO IA armará estudantes e profissionais do país com as ferramentas para dominar a fronteira da inteligência artificial.”

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

El Salvador continua a atrair empresas cripto e investimento estrangeiro direto enquanto o país da América Central se posiciona como um polo regional de tecnologia e finanças digitais.

Transformação tecnológica de El Salvador

El Salvador tomou várias medidas para se estabelecer como um polo de inovação na região, incluindo a integração de aulas sobre bitcoin no sistema educacional público, o uso de energia geotérmica para minerar bitcoin e a aprovação de políticas pró-cripto e IA.

O futuro da economia digital já está acontecendo. Assine a newsletter do Future of Money para não perder nenhuma novidade!

Cathie Wood se reuniu com o presidente Nayib Bukele em maio de 2024 para discutir o futuro dos ativos digitais e políticas de IA nos países da América Central, incluindo possíveis iniciativas educacionais adaptadas pela ARK Invest.

Wood saiu do encontro confiante de que El Salvador poderia aumentar seu produto interno bruto (PIB) em dez vezes nos próximos cinco anos, caso continue a seguir sua agenda voltada para a tecnologia.

“O presidente poderia multiplicar o PIB de El Salvador por 10 durante seu próximo mandato de 5 anos”, escreveu Wood em uma postagem no X em maio de 2024 aqui, elogiando Bukele como um líder visionário.

Em setembro, Bukele também se encontrou com Elon Musk para discutir inteligência artificial e outras tecnologias do século 21, incluindo criptomoedas.

Musk também elogiou Bukele, chamando-o de “um líder incrível”, e os dois continuam a fortalecer um relacionamento que pode, eventualmente, levar a colaborações entre o empresário e o governo de El Salvador.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok