Lula anuncia retomada do Minha Casa, Minha Vida nesta terça-feira na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira, 14, em Santo Amaro (BA), a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida. Na cidade, serão entregues dois conjuntos habitacionais com o total de 684 apartamentos. A meta do governo é contratar dois milhões de moradias até 2026.

O programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financiadas ou subsidiadas para a Faixa 1 – famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil. Anteriormente, a renda exigida era de R$ 1,8 mil. Historicamente, os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%.

O programa habitacional passará a incluir a possibilidade de locação social, aquisição de moradia urbana usada e opções para famílias em situação de rua. Segundo o governo, os empreendimentos estarão mais próximos a comércio, serviços e equipamentos públicos, e com melhor infraestrutura no entorno.

As unidades habitacionais em Santo Amaro foram contratadas inicialmente em 2013 e chegaram a ser praticamente concluídas. No entanto, ficaram abandonadas por alguns anos e tiveram que ser reformadas.

O evento será realizado de forma simultânea (online) em Lauro de Freitas (BA), João Pessoa (PB), Contagem (MG) e Aparecida de Goiânia (GO). Ao todo, as unidades entregues nesta terça abrangem nove municípios de seis estados (veja abaixo), num investimento que somou mais R$ 206,9 milhões.

Além do presidente Lula, estarão presentes em Santo Amaro os ministros Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades) e Renan Filho (Transportes), além da presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Unidades do MCMV que serão entregues nesta terça, 14/2:

UF Município Empreendimento Unidades Habitacionais ­­BA Santo Amaro Vida Nova Santo Amaro e Residencial Vida Nova Sacramento 684 BA Salvador Residencial Paraguari I e II 159 BA Lauro de Freitas Residencial Morada Tropical 206 GO Aparecida de Goiânia Chácara São Pedro 2 São Pedro 2 – Fase 2 – Cond. Sebastião Vieira 300 GO Luziânia Residencial Almirante Vermelho Monarca 192 MG Contagem Residencial Icaivera 1 e 2 600 PB João Pessoa Residencial Vista Alegre 1 160 PE Santa Cruz do Capibaribe Residencial Cruzeiro 206 PR Cornélio Procópio Conjunto Habitacional José Benedito Catarino III 238

Com informações de Agência Brasil