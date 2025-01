Litoral de SC entra em alerta vermelho para alagamentos; veja previsão do tempo

Os litorais de Santa Catarina e Paraná estão sob alerta de alagamentos e deslizamentos, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para o restante do país, o instituto emitiu outros dois alertas para esta sexta-feira, sendo um de "Perigo Potencial" na cor amarela, e um de "Perigo", na cor laranja, para chuvas fortes, abrangendo ao menos 20 estados.

Onde vai chover nesta sexta-feira?

Nesta sexta-feira, a chuva deve atingir os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, e Tocantins.

O alerta vermelho, de "Grande Perigo" deve atingir apenas a parte central do litoral de Santa Catarina. O aviso, emitido pelo Inmet, representa um alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, além de chuva superior a 60 mm/h. No litoral do Paraná, o aviso laranja, de "Perigo", representa chuvas entre 30 a 60 mm/h, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

O alerta de "Perigo" para chuvas intensas, na cor laranja, representa precipitações entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h, especialmente no Centro-Oeste e Nordeste do país, atingindo também o norte de Minas Gerais e alguns estados da região Norte. O órgão aconselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O aviso de "Perigo Potencial", em amarelo, indica perspectiva de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta se estende especialmente nos arredores da faixa de maior intensidade, especialmente no Norte e Sudeste do país.