Máximas com calorão, chuvas no Centro-Oeste, tempestade no Sul: veja previsão do tempo no Brasil

O calorão segue por quase todo o Brasil nos próximos dias. No Rio de Janeiro, os termômetros podem atingir até 40ºC. Em Vitória, as temperaturas chegam a 38ºC. Veja, abaixo, uma lista com a previsão para todas as capitais do país.

No Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para vendaval, com ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h, e tempestade. Além disso, há risco de chuvas intensas em Rondônia, grande parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Norte do Paraná. Em boa parte dos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, o Inmet alerta para o "perigo potencial" de chuvas intensas.

Mínimas e máximas em todas as capitais do Brasil (20 a 23/01)

Aracaju: de 24 a 32ºC

de 24 a 32ºC Belém: de 23 a 30ºC

de 23 a 30ºC Belo Horizonte: de 20 a 34ºC

de 20 a 34ºC Boa Vista: de 23 a 36ºC

de 23 a 36ºC Brasília: de 18 a 30ºC

de 18 a 30ºC Campo Grande: de 21 a 37ºC

de 21 a 37ºC Cuiabá: de 25 a 33ºC

de 25 a 33ºC Curitiba: de 20 a 29ºC

de 20 a 29ºC Florianópolis: de 23 a 34ºC

de 23 a 34ºC Fortaleza: de 23 a 30ºC

de 23 a 30ºC Goiânia: de 20 a 33ºC

de 20 a 33ºC João Pessoa: de 23 a 33ºC

de 23 a 33ºC Macapá: de 23 a 30ºC

de 23 a 30ºC Maceió: de 23 a 33ºC

de 23 a 33ºC Manaus: de 23 a 36ºC

de 23 a 36ºC Natal: de 23 a 31ºC

de 23 a 31ºC Palmas: de 23 a 32ºC

de 23 a 32ºC Porto Alegre: de 20 a 37ºC

de 20 a 37ºC Porto Velho: de 23 a 31ºC

de 23 a 31ºC Recife: de 23 a 34ºC

de 23 a 34ºC Rio Branco: de 23 a 33ºC

de 23 a 33ºC Rio de Janeiro: de 22 a 40ºC

de 22 a 40ºC Salvador: de 22 a 35ºC

de 22 a 35ºC São Luís: de 24 a 30ºC

de 24 a 30ºC São Paulo: de 19 a 35ºC

de 19 a 35ºC Teresina: de 23 a 31ºC

de 23 a 31ºC Vitória: de 23 a 38ºC

No Rio Grande do Sul, a chuva pode chegar a volumes entre 50 e 100 mm por dia, com chances de queda de granizo. O Inmet alerta para riscos como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Para minimizar os danos, são recomendadas as seguintes instruções:

Instruções para áreas de risco

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Permaneça em locais abrigados durante rajadas de vento;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Cuidados com a saúde durante o calor

Em períodos de calor intenso, é essencial redobrar os cuidados com a saúde. A hidratação adequada e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, das 10h às 16h, são medidas indispensáveis. A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância de atenção redobrada para bebês e crianças pequenas.

Os bebês e crianças podem enfrentar maior dificuldade de lidar com o calor, já que o corpo ainda não regula bem sua temperatura. Confira nas imagens algumas dicas de como dar mais conforto aos pequenos. pic.twitter.com/tWnQRoFx8l — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) January 18, 2025

Confira as recomendações para enfrentar o calor:

Consuma mais água ou sucos naturais, mesmo sem sentir sede;

Prefira alimentos leves, como frutas e saladas;

Use roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;

Proteja a pele com protetor solar e evite exposição direta ao sol;

Use chapéu de abas largas para proteger crianças;

Em caso de sintomas como tontura ou mal-estar, procure uma unidade de saúde.

A exposição solar sem proteção contra raios ultravioleta pode causar danos severos à pele, como vermelhidão, bolhas e queimaduras graves. Utilize sempre protetor solar e informe-se sobre as condições climáticas na sua região.

