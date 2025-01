Com presença de Moraes e ausência de Pacheco: veja quem irá ao ato de Lula no 8/1

O evento convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em lembrança aos dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 reunirá nomes do governo, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira. A cerimônia deve reunir autoridades dos três Poderes, desde congressistas a ministros.

O evento, que ocorre no Palácio do Planalto, terá pronunciamento de Lula. O chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no entanto, informou que não vai participar. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está em Alagoas e não confirmou presença na cerimônia — aliados dizem que a tendência é que ele não vá.

Em 2024, o chefe da Câmara também não compareceu ao evento de um ano das invasões golpistas. Pacheco, por sua vez, está em viagem no exterior e será substituído pelo senador Veneziano Vital do Rêgo, primeiro vice-presidente da Casa.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também não estará presente. Outros integrantes da Corte, porém, como o vice-presidente Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes confirmaram que estarão na solenidade, assim como vários ministros do governo Lula.

Veja abaixo quem teve a presença confirmada na solenidade.

Confirmados

Alexandre de Moraes - ministro do STF;

Edson Fachin - ministro do STF;

Gilmar Mendes - ministro do STF;

Veneziano Vital do Rêgo - primeiro vice-presidente do Senado;

Fernando Haddad - ministro da Fazenda;

Nísia Trindade - ministra da Saúde;

Jorge Messias - Advogado-Geral da União;

General Tomás Paiva - comandante do Exército;

Brigadeiro Marcelo Damasceno - comandante da Marinha;

Almirante Marcos Olsen - comandante da Aeronáutica;

Anielle Franco - ministra da Igualdade Racial;

Simone Tebet - ministra do Planejamento;

Cida Gonçalves - ministra das Mulheres;

Luciana Santos - ministra da Ciência e Tecnologia;

Ricardo Lewandowski - ministro da Justiça;

Paulo Pimenta - ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

Camilo Santana - ministro da Educação;

José Múcio - ministro da Defesa;

Carlos Fávaro - ministro da Agricultura e Pecuária;

Rui Costa - ministro-chefe da Casa Civil.

Não irão comparecer

Rodrigo Pacheco - presidente do Senado;

Luís Roberto Barroso - presidente do STF;

Alexandre Padilha - ministro das Relações Institucionais;

Juscelino Filho - ministro das Comunicações;

Carlos Luppi - ministro da Previdência;

Davi Alcolumbre - senador e nome consenso para assumir a presidência da Casa neste ano;

Hugo Motta - deputado federal e nome consenso para assumir a presidência da Casa neste ano.

Não confirmou presença