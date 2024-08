Uma pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta terça-feira, 13, indica que Janad Valcari (Podemos) lidera com 36,7% das intenções de voto na eleição para prefeito de Palmas. Eduardo Siqueira Campos (União Brasil) aparece na segunda posição com 25,8%, seguido por Júnior Geo (PROS), que registra 15,1%.

Carlos Amastha (PSB), ex-prefeito da cidade, surge em quarto lugar com 12,1%, e Lúcia Viana (PDT) tem 0,2% das intenções de voto. A pesquisa ainda aponta que 2,5% dos eleitores votariam em branco ou nulo, e 7,3% permanecem indecisos.

Intenções de voto em Palmas

Cenário 1

Janad Valcari (Podemos): 36,7%

Eduardo Siqueira Campos (União Brasil): 25,8%

Júnior Geo (PROS): 15,1%

Carlos Amastha (PSB): 12,1%

Lúcia Viana (PDT): 0,2%

Tertuliano Andrade (Cidadania): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%

Indecisos: 7,3%

Cenário 2

Janad Valcari (Podemos): 33,4%

Eduardo Siqueira Campos (União Brasil): 25,8%

Júnior Geo (PROS): 18,6%

Carlos Amastha (PSB): 12,9%

Lúcia Viana (PDT): 0,5%

Tertuliano Andrade (Cidadania): 0,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,2%

Indecisos: 5,4%

2º turno

A pesquisa também apresentou cinco cenários de segundo turno para a eleição em Palmas. Janar Valcari lidera todas as simulações das quais participa, vencendo com mais de 45% dos votos.

Cenário 1

Janad Valcari (Podemos): 48,9%

Carlos Amastha (PSB): 32,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,9%

Indecisos: 4,4%

Cenário 2:

Janad Valcari (Podemos): 50,9%

Júnior Geo (PROS): 33,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,5%

Indecisos: 5,0%

Cenário 3:

Janad Valcari (Podemos): 45,0%

Eduardo Siqueira Campos (União Brasil): 39,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,1%

Indecisos: 4,9%

Cenário 4:

Júnior Geo (PROS): 33,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,1%

Indecisos: 3,8%

Cenário 5:

Eduardo Siqueira Campos (União Brasil): 49,3%

Carlos Amastha (PSB): 32,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,7%

Indecisos: 3,4%

Rejeição aos candidatos

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura de Palmas eles não votariam de jeito nenhum. Carlos Amastha é o mais rejeitado, com 33,7%, seguido por Janad Valcari, com 25,8%, e Eduardo Siqueira Campos, com 23,3%.

Na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde deve ser a prioridade do próximo prefeito de Palmas. A área foi citada por 61,1% dos eleitores, seguida pela educação, com 46,1%, e pela segurança pública, com 16,2%.

Perfil dos entrevistados e transferência de voto

A maioria dos eleitores que responderam à pesquisa se identificam com a direita (38,1%). Outros 46,0% disseram não ter preferência política, enquanto 8,5% se consideram de esquerda. Os de centro somaram 3,3%, e 4,2% não souberam ou não quiseram responder.

A influência do Executivo federal e estadual nas eleições deste ano também foi avaliada. Nesse sentido, 30,3% responderam que votariam com certeza em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 17,4% confirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em Palmas, o governo do presidente Lula é considerado ruim/péssimo por 31,2% da população, mas 32,6% o consideram ótimo/bom. A governo de Wanda Ramos (PSDB) é bem avaliado por 56,4% e considerada ruim/péssimo por 8,4%.

A pesquisa foi registrada no TSE como TO-04713/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 1 e 6 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.