Jantar pró-Lira reúne aliados de Lula, Tarcísio, Boulos, mulher de Moro e Eduardo Bolsonaro

Um jantar em prol da reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reuniu na noite desta quinta-feira políticos dos mais amplos matizes ideológicos na residência oficial, em Brasília. Estavam presentes desde aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como os ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), até o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Marinho e Teixeira participaram do encontro na condição de deputados, segundo pessoas próximas. Também estavam presentes o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Rosangela Moro (União Brasil-SP), mulher do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Em discurso aos deputados, Lira pediu votos e disse que todos teriam espaço em sua próxima legislatura. Reiterou que seu mandato à frente da Câmara foi o que mais aprovou projetos dos parlamentares.

O evento ainda contou com discursos da deputada petista Maria do Rosário (RS), do deputado Julio Cesar (PSD-PI) e do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que disse aos presentes que irá agir com "imparcialidade" na disputa. Os três devem assumir uma vaga na Mesa Diretora da Câmara.

Segundo aliados de Lira, a presença de parlamentares de todos os espectros políticos, do PT ao PL, mostra que a sua recondução para o comando da Câmara está garantida. Nas últimas semanas, o presidente da Casa fez acenos aos deputados com um pacote de benesses que vai de reajuste da verba de gabinete ao aumento do auxílio combustível e do auxílio-moradia.

O deputado do PP tem por enquanto só um adversário na disputa, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que chamou Lira de "Eduardo Cunha repaginado" e afirmou que Lula "pagará caro" pela reeleição do parlamentar, como mostrou o colunista do O Globo Bernardo Mello Franco.

Deputados do PSOL como Boulos e Erika Hilton (PSOL-SP) marcaram presença, mas deixaram claro que vão votar em Chico Alencar para a presidência. Boulos disse que sua visita pretendia reforçar a "convivência democrática" com a bancada e Lira.