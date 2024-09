A deputada estadual Janad Valcari (PL) lidera a disputa pela Prefeitura de Palmas com 48,9% das intençōes de votos, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada à EXAME nesta segunda-feira, 9. O ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos) aparece em segundo lugar, com 25,4% das intenções de voto.

O professor Junior Geo (PSDB) soma 16,7% e Lucia Viana (PSOL), 0,5%. Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral em Palmas. No levantamento anterior, publicado em 14 de agosto, com dois cenários diferentes de primeiro turno, a candidata do PL também largava na frente com 36,7% das intenções de voto e 33,4%. O adversário do Podemos também estava em segundo com 25,8% das intenções nos dois cenários.

O percentual de votos no candidato do PSDB variava de 15,8% para 18,6%. Os resultados, contudo, não podem ser comparados por não terem os mesmos nomes em todas as simulações.

Intenções de voto em Palmas:

Janad Valcari (PL): 48,9%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 25,4%

Professor Junior Geo (PSDB): 16,7%

Lucia Viana (PSOL): 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,5%

NS/NR/Indeciso: 4,1%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

2º turno

O Futura Inteligência também testou seis cenários de segundo turno para a eleição em Palmas. Janar Valcari lidera todas as simulações das quais participa, vencendo com mais de 45% dos votos.

Cenário 1:

Janad Valcari: 54,4%

Eduardo Siqueira Campos: 34,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,7%

NS/NR/Indeciso: 3,3%

Cenário 2:

Janad Valcari: 58,3%

Professor Junior Geo: 32,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

Cenário 3:

Janad Valcari: 64,7%

Lucia Viana: 16,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,9%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Cenário 4:

Eduardo Siqueira Campos: 44,4%

Professor Junior Geo: 39,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,2%

NS/NR/Indeciso: 3,3%

Cenário 5:

Eduardo Siqueira Campos: 60,5%

Lucia Viana: 14,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,2%

NS/NR/Indeciso: 5,6%

Cenário 6:

Professor Junior Geo: 65,3%

Lucia Viana: 5,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,6%

NS/NR/Indeciso: 7,7%

Rejeição e prioridades:

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura de Palmas eles não votariam de jeito nenhum. Luciana Viana é o nome mais rejeitado por 39,8% dos eleitores. Eduardo Siqueira Campos vem na sequência com 31,7% afirmando que não votariam nele. Janad tem 27% de rejeição e o professor Junior Geo tem a menor com 20,1%.

Os eleitores apontaram ainda que melhorar a saúde deve ser a prioridade da próxima gestão, citada por 53,4%. A educação é a segunda mais citada com 38% das menções. Melhorar a segurança pública e a infraestrutura também devem ser prioridades, de acordo com 14,8% e 14,4% dos eleitores de Palmas.

A pesquisa foi registrada no TSE como TO-03126/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.