Inscrições para a Fuvest 2025 começam nesta segunda-feira, 19

As inscrições para a Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), começam nesta segunda-feira, 19. Os estudantes tem até o dia 8 de outubro para se inscrever.

Para confirmar a participação, os candidatos que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, devem pagar um valor de R$211,00, gerado no final do preenchimento do formulário oficial.

Confira o Guia de Carreiras e o Guia da Jornada da FUVEST 2025.

Formas de ingresso e vagas

Atualmente, os interessados em estudar na USP podem concorrer a uma vaga por meio da Fuvest, onde são oferecidas 4.888 vagas de ampla concorrência, 2.053 para pessoas egressas de escolas públicas (EP) e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI). Nessas duas últimas opções, os candidatos desse grupo concorrem apenas entre si e não com aqueles inscritos na modalidade de ampla cocorrência.

Além do tradicional vestibular, os estudantes também podem tentar o ingresso por meio do Enem-USP. são 1.500 vagas destinadas para essa forma de ingresso que começa a valer a partir desde ano de 2024.

A terceira forma de entrar na USP é com o Provão Paulista, também são oferecidas 1.500 vagas.

Como se inscrever na Fuvest

1 - Acesse a página do candidato;

2 - Preencha o formulário de dados pessoais e crie uma senha para o portal da Fuvest; É preciso inserir uma foto de rosto para reconhecimento facial nos dias das provas;

3 - Informe se precisa de condições especiais para fazer a prova;

4 - Diga se irá concorrer às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas (EP ou PPI);

5 - Escolha a carreira e até quatro cursos;

6 - Informe sua escolaridade;

7 - Preencha o questionário destinado a mapear o perfil socioeconômico e cultural dos candidatos;

8 - Faça o agamento da taxa de inscrição de R$ 211. A inscrição só estará confirmada após esse pagamento.

Cursos oferecidos

Os cursos oferecidos pela USP estão dividoss em carreiras seguindo a lógíca das áreas do conhecimento: ciências biológicas, ciências humanas e ciências exatas.

Ocandidato deve escolher apenas uma carreira e depois indicar os cursos em ordem de preferência. É possível escolher, no máximo, quatro cursos, exceto na carreira de música (São Paulo e Ribeirão Preto).

Calendário Fuvest 2025