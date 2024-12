Inmet emite alerta laranja de 'perigo' para tempestades que devem atingir 9 estados; veja previsão

A semana começa com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantendo o alerta de laranja de 'perigo' e o alerta amarelo de 'perigo potencial' para nove estados brasileiros, indicando que tempestades podem atingir essas regiões nesta segunda-feira, 2.

Região Sudeste

Em São Paulo, o alerta amarelo se estende pela faixa oeste do interior paulista, abrangendo a região de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araçatuba e Franca. Essa mesma faixa de instabilidade alcança o Sudoeste mineiro, caminhando pela região de Araxá e Uberaba. Com isso, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Alerta laranja

O alerta laranja de 'perigo' se estende por quase todo o estado do Mato Groso, boa parte de Goiás, região norte do Mato Grosso do Sul e uma parcela de Minas Gerais. As chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos serão considerados intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Esse trecho se estende pelas capitais Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, pela região de Corumbá, atravessando Minas Gerais a partir da região do triângulo mineiro por Uberlândia até chegar ao centro do Espírito Santo.

Previsão do tempo para dezembro

Na previsão do Inmet, o mês de dezembro terá chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte da Região Norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no oeste do Piauí. Por outro lado, a Região Sul deverá registrar precipitação abaixo da média, com exceção de áreas localizadas no leste de Santa Catarina e norte do Paraná.

Em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, o mês de dezembro será marcado pela elevação dos níveis de umidade no solo. Algumas áreas podem ser afetadas pela má distribuição das chuvas, como o sudoeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e norte de Minas Gerais.

Temperatura

Quanto às temperaturas, a previsão indica que deverão ser acima da média em grande parte do país, com possibilidade de ocorrência de alguns dias de calor em excesso, principalmente no norte do país, onde as temperaturas médias do ar podem ultrapassar os 28ºC.