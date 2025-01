Incêndio atinge camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã deste domingo, 12, parte dos boxes do camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentram nas lojinhas localizadas no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, próximo à entrada da estação de metrô da Uruguaiana. Mais de 60 militares de 10 quartéis estão combatendo as chamas no local.

A fumaça intensa pode ser vista de bairros vizinhos. Ainda segundo a corporação, não há feridos. A prefeitura do Rio também está no local com agentes da CET-Rio e Guarda Municipal no local. O trânsito da Rua Uruguaiana está interditado e o fluxo é desviado pela Rua Buenos Aires.

A ocorrência conta com apoio de diversas unidades militares para impedir que o fogo se alastre. A localização do camelódromo gera apreensão quanto à possibilidade de o fogo atingir construções vizinhas, como da Saara, centro popular de comércio que fica a poucos metros dali.