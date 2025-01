Incêndios em Los Angeles: ex-nadador perde 10 medalhas olímpicas e ganhará réplicas do COI

Os devastadores incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos, obrigaram o ex-nadador olímpico Gary Hall Jr. a abandonar sua casa, que foi consumida pelo fogo. Entre os bens perdidos no imóvel estavam suas 10 medalhas olímpicas.

Após o incidente, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou que o ex-atleta receberá réplicas das medalhas. "O COI lhe dará réplicas. Somos totalmente solidários com os cidadãos de Los Angeles e estamos cheios de admiração pelo trabalho incansável dos bombeiros", declarou Bach ao jornal Diário As.

Perdas pessoais e apoio da comunidade

Gary Hall Jr. conseguiu resgatar apenas o essencial: seu cachorro, sua insulina, um quadro do avô e uma peça religiosa de madeira presenteada pela filha. Ele precisou deixar para trás heranças de família, fotos e outros bens insubstituíveis.

"Ele foi forçado a deixar para trás tudo o que possuía", descreve uma campanha de vaquinha virtual criada pelo próprio Hall para arrecadar fundos. O objetivo é obter recursos para itens básicos, como roupas.

Aulas de natação e recomeço

O imóvel, que era alugado, contava com uma piscina onde Hall dava aulas de natação para crianças. Após perder a casa, ele encontrou abrigo em um hotel.

A história de Gary Hall Jr., marcada por suas conquistas na natação olímpica, agora se entrelaça com a força de vontade para superar a tragédia e recomeçar.