Hurb expande operações no Canadá com entrada em hub da Câmara de Comércio

O Hurb, empresa brasileira de tecnologia de viagens online, acaba de inaugurar o seu escritório em Montreal (Canadá), e será a primeira empresa brasileira a se instalar no Brasil Hub, plataforma de internacionalização da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). Por meio da parceria, a empresa iniciará suas operações naquele país já com apoio e infraestrutura completos para a marca registrar, operar e navegar no rico networking do ecossistema do hub.

A plataforma de viagens tem por objetivo estar próxima aos grandes centros inovadores e, sendo uma empresa de tecnologia, o Hurb irá colocar em ação o seu plano de inovação. Junto ao Brasil Hub, a empresa terá suporte para a estruturação e desenvolvimento de negócios no Canadá com orientações sobre os fundamentos básicos da administração de negócios do país.

“Queremos dar sequência ao nosso planejamento estratégico e, com o Brasil Hub, teremos a chance de captar recursos importantes para seguir com o investimento em tecnologia baseado no perfil dos consumidores da plataforma, em especial no território canadense”, afirma Ana Feliciano, head de educação do Hurb. “Somos a primeira empresa brasileira a ingressar no projeto e iremos incentivar e apoiar o empreendedorismo e a internacionalização de outras marcas do Brasil no Canadá.”

Há 50 anos atuando na aproximação dos mercados brasileiro e canadense, a CCBC possui fortes conexões e expertise para acelerar os negócios bilaterais. Com o recente lançamento do Brasil Hub este ano, a proposta é colocar todo esse conhecimento a serviço das empresas brasileiras que queiram se instalar no Canadá, aproveitando sua capacidade de estabelecer conexões com instituições governamentais, agências de fomento, universidades, centros de inovação e pesquisa e empresas de diferentes setores. Além disso, o Brasil Hub oferece eventos de networking, canais de visibilidade para a marca e os produtos, e suporte para o desenvolvimento de negócios no Canadá.

“A missão da CCBC é estreitar relações entre os dois países por meio da identificação de oportunidades e suporte às companhias interessadas em internacionalizar suas operações. Inauguramos o Brasil Hub com a chegada de uma das mais importantes e inovadoras empresas de turismo do Brasil, o Hurb”, afirma Paulo de Castro Reis, diretor de relações institucionais e negócios da CCBC.

O projeto consiste em atender às demandas da companhia oferecendo acesso a rede de contatos, identificando potenciais clientes e parceiros e realizando pesquisas de mercado. O Hurb ainda terá acesso ao Programa de Integração aos Negócios no Canadá (Pinc) que facilita o processo de soft landing em solo canadense por meio de reuniões com especialistas, acesso a comunidade de empreendedores no país, material de apoio para a sua estratégia de negócios e participação de webinars com profissionais canadenses.

