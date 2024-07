Inmet prevê pouca ou nenhuma chuva para o Brasil pelos próximos 10 dias; veja previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de baixa umidade para partes do Centro-Oeste, Nordeste, e Sudeste. Alguns estados do Norte do país e partes de Curitiba também serão afetados, segundo o aviso. A previsão é de que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20% durante esta quarta-feira.

Embora o Inmet entenda que há baixos riscos à saúde, o instituto recomenda ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Já segundo o MetSul Meteorologia, a expectativa é de uma maior probabilidade de que massas de ar frio entrem pelo Sul do Brasil. A previsão, no entanto, é que a massa de ar seco predomine e que grande parte do território não enfrente chuvas pelos próximos dez dias, pelo menos.

Veja a previsão do Inmet

A projeção do Inmet confirma este cenário para esta quarta-feira, com previsão de sol com poucas nuvens para grande parte do Sudeste, Sul e região Central do país. Já Cuiabá e Campo Grande têm previsão de névoa seca durante o dia.

Nesta quarta-feira, a temperatura no Rio de Janeiro deve atingir uma máxima de 29°C e uma mínima de 15°C. Em São Paulo, a previsão fica entre 25°C e 11°C. Belo Horizonte e Vitória também deve seguir essa tendência, com máximas de 28°C e mínimas de 12°C e 16°C, respectivamente.

No Sul, as máximas devem ficar em torno de 25°C, mas Curitiba deve enfrentar um frio maior, alcançando 9°C de mínima.

O calor no Nordeste deve persistir, com previsões de máximas em torno de 30°C para todas as capitais, porém com possibilidade de chuva em Salvador, Maceió, João Pessoa, Natal, Recife e Aracaju. A região Norte segue a mesma tendência, com expectativa de chuvas isoladas e trovoadas na quarta-feira em Boa Vista, Macapá e Belém.