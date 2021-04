Huck renova com Globo: apresentador poderia bater Bolsonaro no 2º turno

O apresentador Luciano Huck, do programa Caldeirão do Huck, transmitido aos sábados pela TV Globo, renovou seu contrato com a emissora. Conforme a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, Huck vai mesmo substituir Fausto Silva, na apresentação de uma produção dominical. O que não estaria certo ainda, segundo ela, é a data para isso acontecer.

Faustão encerra sua temporada na Globo no fim de dezembro deste ano, mas parece que Huck só assumiria em meados de 2022 ou 2023. A reportagem da EXAME aguarda informações da assessoria de imprensa do apresentador.

As notícias dos bastidores da Globo são de tremenda repercussão política. Huck era tido como potencial candidato à presidência para as eleições de 2022. Ele próprio já considerou a corrida e foi alvo de grande mobilização de nomes do cenário político e econômico nacional. Em 2018, terminou por não aceitar entrar na briga, mas era uma esperança para um nome de centro para a corrida do próximo ano.

Conforme a pesquisa EXAME/IDEA divulgada ontem, ele é o único nome, além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com potencial (na fotografia de hoje) para vencer uma disputa em segundo turno com o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Conforme o levantamento, que ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 22 de abril, Huck ficaria com 38% dos votos no segundo turno, ante 40% de Bolsonaro — portanto, dentro da margem de erro.

Na pesquisa de ontem, pela primeira vez, Lula apareceu como preferido numa disputa de segundo turno com o atual presidente, com 40% das indicações — também dentro da margem de erro.

