Qual o preço da placa Mercosul? Saiba quando trocar

Muitas dúvidas surgiram quando a nova placa Mercosul foi desenvolvida e lançada para os países que fazem parte do grupo. Durante muitos anos, as placas dos veículos brasileiros seguiam o mesmo padrão: fundo cinza e uma sequência com 3 letras e 4 números.

Com a nova placa, todas essas características mudaram: a sequência de letras e números é mista e a cor ficou diferente também. Portanto, os carros novos que são 0Km e vêm direto da fábrica já saem com a nova placa e, as "placas cinzas", como são conhecidas, só necessitam serem trocadas em alguns casos.

Neste artigo, vamos te mostrar como e quando deve ser feito o emplacamento para a versão Mercosul e como solicitá-la.

O que é a placa padrão Mercosul?

A placa padrão Mercosul é um implemento do grupo para facilitar a identificação dos carros que circulam pelo continente. Ao todo, são quatro países pertencentes ao bloco que aderiram ao novo formato de placa: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O que muda em relação ao antigo padrão é a disposição dos números e letras, que agora não precisam respeitar uma sequência fixa, e terão 4 letras e três números, ao contrário de como era antigamente.

Mas estas não são as únicas mudanças, o fundo da placa agora é totalmente branco.

E você não precisa, necessariamente, se adequar a esse novo formato de imediato, desde que você não tenha um carro novo. Com isso, você poderá rodar com a placa original do seu carro até o fim da vida útil do bem, e a troca é uma opção.

Quando trocar a placa para o novo padrão?

Você não precisa se preocupar em trocar a sua placa de modelo antigo pela nova placa do Mercosul. A exigência para mudança de placa é feita para alguns casos, veja:

Novos veículos;

Veículos de posse transferidos;

Quando solicitada a segunda via do documento de transferência;

Quando o responsável pelo veículo muda de estado ou município.

E é claro, se o condutor deseja simplesmente atualizar a placa do carro, também é possível.

Qual o valor da placa Mercosul?

O valor da placa Mercosul pode variar com base no Estado de registro do automóvel. De acordo com o Contran, o valor pode ficar entre R$138,24 para carros e R$114,86 para motocicletas, mas tudo depende da emplacadora escolhida para realizar o serviço.

Caso você seja do Estado de São Paulo, é possível conferir aqui quais são as empresas estampadas credenciadas ao Detran e consultar o valor para a troca da placa.

Como solicitar a placa padrão Mercosul?

Para que você solicite a alteração da placa para o novo modelo utilizado no Mercosul, basta que o proprietário do veículo dê entrada no processo junto ao órgão regulador de trânsito do estado.

Em São Paulo, a solicitação de troca de placa no padrão Mercosul é feita pelo site do Detran. Por lá, será realizado um agendamento para a segunda via da placa. Essa solicitação pode ser feita pelo próprio dono do veículo, procurador ou parente próximo em caso de pessoa física e, em caso de veículo de pessoa jurídica, é necessário que seja o proprietário do carro ou procurador.

