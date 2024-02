Como está o trânsito? Veja como consultar o tráfego em SP

Mesmo com os aplicativos de GPS tendo muita precisão com relação ao tempo de deslocamento de um lugar para outro em São Paulo e demais regiões, nem sempre eles conseguem identificar o trânsito de um local distante de você. Por isso, a Companhia De Engenharia de Tráfego possui um recurso muito usado para essa consulta: o mapa de lentidão.

Então, se você quer saber como está o trânsito de São Paulo, é possível consultar na própria plataforma da CET, em tempo real. Nós te contaremos aqui o que é, como funciona e todos os recursos do mapa lentidão, para que você não tenha dúvidas na hora de consultar o tráfego da cidade.

O que é o mapa de lentidão da CET?

O mapa de lentidão da CET é um recurso informativo da Companhia de Engenharia de Tráfego que consegue identificar índices de lentidão no trânsito que são registrados de 30 em 30 minutos, durantes os dias da semana, na grade de horários com maior movimentação na cidade monitorada: das 07h às 20h.

Muito mais do que trazer esse monitoramento e informações em tempo real, o mapa de lentidão avalia e controla os índices de congestionamento e faz um grande registro que envolve mapas, tabelas e gráficos.

Além de ser uma ferramenta de controle diário, é a partir dela que as estatísticas de trânsito são definidas, com o objetivo de preparar a equipe e as vias para operações de tráfego intenso, como também ser uma das formas de consulta dos aplicativos de GPS para definir tempo e percurso dos destinos solicitados.

Como ver o trânsito em São Paulo?

Existem algumas formas nas quais você pode verificar como está o trânsito na cidade de São Paulo. As plataformas abaixo são importantes meios para quem busca fazer um deslocamento planejado e sem congestionamento, todos pelo site da CET, veja só:

Trânsito agora : situação do trânsito da cidade dividido por regiões;

Mapa de fluidez : situação do trânsito detalhada, com consulta por rua.

Percentual de lentidão por região

Com o recurso “Trânsito Agora” da CET é possível identificar o quão congestionada estão as principais regiões de São Paulo, com base em uma porcentagem. Além disso, você também consegue entender os quilômetros de congestionamento de determinada região, além de um monitoramento sobre a crescente do tráfego, atualizado a cada meia hora.

Essas são todas as informações que podem ser encontradas por lá:

Tendência de trânsito por eixo;

Gráfico de lentidão;

Lentidão por corredor;

Ocorrências.

Mapa de Fluidez

Já o mapa e fluidez é a consulta de trânsito perfeita para quem quer mais detalhes sobre o trânsito de São Paulo, conseguindo identificar pontos de lentidão em cada rua da cidade. No mapa, é possível clicar nas regiões da cidade e ter uma visão aproximada das ruas.

Pelo próprio celular, você pode movimentar o mapa, dar zoom em ruas e observar a situação de cada uma delas com relação ao trânsito. Para facilitar a visualização, você pode ativar ou desativar o nome das ruas no canto superior direito, na opção “ruas”.

Além da atualização em tempo real do tráfego nas ruas, o mapa de fluidez também indica a porcentagem de lentidão geral da cidade, e a tendência de aumento ou diminuição do tráfego.

