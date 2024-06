Perdi minha CNH, o que fazer?

Para além do trabalho de emitir os documentos novamente, o receio de perder a CNH é real, pois a carteira na mão de pessoas erradas pode deixar os seus dados expostos, aumentando a chance de golpes e fraudes.

Mas, com o avanço da tecnologia, não é mais necessário ficar em filas e aguardar um bom tempo para reaver o documento perdido. Pedir a segunda via do documento é simples e, neste artigo, te ajudaremos a saber tudo o que é preciso fazer caso você perca a sua CNH.

O que fazer em caso de perda da CNH?

A primeira coisa a se fazer ao perder a CNH ou qualquer outro documento é realizar um boletim de ocorrência junto à polícia. O b.o pode ser feito online, e é importante tê-lo para se resguardar caso alguém encontre o seu documento e o utilize para atividades ilícitas.

Com o b.o feito, já é possível solicitar a segunda via do documento. Enquanto o seu documento não chega, é importante sempre ter esse b.o em mãos, principalmente quando estiver dirigindo. Assim, caso passe por uma fiscalização, você terá a prova registrada de que o seu documento está perdido.

Como consultar o número da CNH perdida?

Para consultar o número da sua CNH perdida é simples, e tudo é feito pelo portal Senatran. Veja o passo a passo:

Acesse o site https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/home ; Na página principal, na aba “condutor” clique na terceira opção “Consulte sua Carteira de Habilitação”; Você será direcionado para outra página. Faça o login e senha utilizando suas informações do gov.br.

E pronto. Você será direcionado a uma página com todo o histórico das Carteiras de Habilitação que já teve. É só clicar na que consta como “atual” e consultar o número e demais dados que desejar. Como solicitar a segunda via da CNH?

Para a solicitação da segunda via da CNH, é preciso entrar no site do Detran do seu estado, abrir a solicitação, pagar a taxa sugerida e aguardar pelo envio do documento. Fizemos um passo a passo baseado nas orientações do Detran de São Paulo, veja abaixo:

Acesse o site do Detran e faça o seu login e senha; Na aba principal, solicite a segunda via da CNH ; Preencha com as informações solicitadas; Pague a taxa estipulada e aguarde pela nova via.

O tempo estimado para a entrega da segunda via é de, em média, 14 dias após a conclusão de todo o processo.

Quais documentos são necessários para solicitar a segunda via da Carteira de Habilitação?

Não se preocupe quanto aos documentos necessários para solicitar a segunda via da CNH, pois o processo é simples. Você vai precisar, obrigatoriamente, de:

Documento de identificação pessoal (como o RG);

Comprovante de pagamento da taxa do Detran.

De qualquer forma, mesmo que a sua segunda via impressa ainda não esteja em mãos, saiba que você pode sempre consultar o aplicativo Carteira Digital. O documento registrado no app é aceito como documento oficial e você pode acessá-lo de onde estiver sempre que precisar.