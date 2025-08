O que é CAFIR? Veja como inscrever, cancelar ou atualizar o seu imóvel rural

O Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) é uma plataforma administrada pela Receita Federal, que reúne informações sobre os imóveis rurais do Brasil, seus proprietários e, quando aplicável, os condôminos ou compossuidores. Dentro desse cadastro, o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) funciona como um código identificador único para cada imóvel rural.

O processo de inscrição, alteração, cancelamento ou reativação do CIB do imóvel rural no CAFIR é feito de forma automática, desde que o imóvel esteja vinculado ao Código do Imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), administrado pelo Incra. Com essa vinculação, a Receita Federal pode processar as mudanças de forma eficiente, seja para atualizar dados tributários ou para realizar alterações cadastrais.

Como vincular o imóvel rural ao CAFIR

Para vincular seu imóvel rural ao CAFIR e obter o CIB, basta seguir um simples passo a passo:

Acesse o CNIR: Entre no sistema Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). Menu e Meu Imóveis: Selecione a opção "Menu" e depois "Meu Imóveis". Gerenciar Vinculação: Localize o imóvel que deseja vincular e clique na opção "Gerenciar Vinculação" na coluna "Ações". Consulta ao CAFIR: Verifique se o CIB já está emitido para o imóvel rural. Caso o CIB já tenha sido criado, selecione-o para a vinculação. Criar CIB: Se o CIB ainda não existir, clique na opção “Criar CIB para Vinculação”, preencha os dados tributários do imóvel e envie a solicitação.

O que acontece após a vinculação?

Após realizar a vinculação, o sistema processará automaticamente a inscrição ou qualquer alteração cadastral do imóvel no CAFIR. Caso sua solicitação fique "AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO", você deve seguir as instruções fornecidas pelo sistema e apresentar os documentos necessários.

Se o seu imóvel rural ainda não está cadastrado no SNCR/Incra, será necessário acessar o serviço relacionado ao cadastro no Incra antes de realizar a vinculação no CNIR.

Atualizando dados tributários

Se você precisar atualizar os dados tributários do seu imóvel rural, o processo também é simples:

Acesse o CNIR: Novamente, entre no sistema Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). Menu e Meu Imóveis: Localize o imóvel desejado e selecione "Atualizar Dados Tributários" na coluna “Ações”. Preenchimento da solicitação: Preencha as informações a serem atualizadas e clique em "Enviar Solicitação".

O sistema processará sua solicitação imediatamente. Caso a solicitação não seja concluída automaticamente e fique "AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO", você deve proceder conforme as instruções fornecidas.

O que fazer se o sistema estiver fora do ar?

Caso o sistema do CNIR sofra alguma falha técnica, o procedimento poderá ser feito de forma excepcional por meio do Requerimentos Web, uma plataforma alternativa da Receita Federal. A documentação necessária poderá ser apresentada em unidades de atendimento presencial ou no Ponto de Atendimento Virtual (PAV).

Acompanhamento do Processo

Após a solicitação ser enviada, você pode acompanhar o andamento do seu processo e verificar os documentos juntados. Para isso, utilize os canais abaixo: