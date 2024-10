Mudanças climáticas podem acabar com 5 países até 2100; saiba quais são eles e o por quê

A frase "antes que Veneza afunde" nunca fez tanto sentido. Além de Veneza, outros destinos requisitados por muitos podem ser vítimas das mudanças climáticas que têm se mostrado cada vez mais presentes no planeta Terra. Furacões e temperaturas extremas são alguns dos reflexos das ações humanas que trouxeram sérias consequências para o planeta nos últimos anos.

De acordo com um estudo citado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (Organização das nações Unidas), cinco nações podem se tornar inabitáveis até 2100.

São elas: Maldivas, Tuvalu, Ilhas Marshall, Nauru e Kiribati.

Um dos países citados, o Tuvalu, que é um Estado da Polinésia formado por um grupo de nove ilhas e atóis, antigamente chamado Ilhas Ellice, já tem um acordo estabelecido com a Austrália para um êxodo de seus habitantes antes que o país seja engolido pelo oceano, já que está atualmente a apenas 5 metros acima do nível do mar.

O que pode causar esse desaparecimento?

A temperatura média global anual têm sido elevada a cada ano e pode ultrapassar os 1,5 °C, acima dos níveis pré-industriais. Como consequência dessas temperaturas elevadas, ocorre o aumento do nível do mar, devido ao descongelamento das geleiras, o que faz com que alguns países e cidades ao redor do mundo possam desaparecer, entre eles, as Maldivas, Nova York e Veneza, por exemplo.

No caso de Nova York, não é apenas o aquecimento da Terra que pode causar seu desaparecimento, outras ações humanas estão envolvidas. A retirada de água potável do subsolo de Manhattan, onde fica localizada a metrópole, também contribui para o gradual afundamento da maior cidade dos EUA. Além disso, é um grande desafio para o solo da cidade, suportar o enorme peso de alguns dos maiores arranha-céus do planeta, estimado em cerca de 842 milhões de toneladas. Para agravar a situação, os níveis do mar aumentaram 22 centímetros nos últimos 70 anos, o que intensifica os desafios enfrentados pela cidade.

Quais são os principais fatores que impulsionam o aumento da temperatura terrestre?

Quando se fala de aquecimento global, trata-se do aumento da temperatura média do planeta Terra. Segundo o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) da ONU (Organização das Nações Unidas), essas alterações climáticas tendem a aumentar conforme o passar dos anos.

O aumento da liberação de gases causa o aumento do efeito estufa, que é naturalmente responsável pelo aquecimento do planeta Terra, para que ele seja compatível com a existência de vida humana, mas, o aumento da liberação de gases pode acabar desregulando esse efeito, o que o torna ainda mais potente, mas, de modo a aquecer a Terra de maneira exagerada, o que causa o aquecimento global e o fenômeno natural El Niño, que se refere ao aquecimento anormal das águas do Pacífico.