Pagamentos do 'dinheiro esquecido' do antigo PIS/Pasep começam hoje; saiba quem tem direito

A partir desta sexta-feira, dia 28, serão liberados os saques do antigo PIS/Pasep, extinto em 2020. O trabalhador — ou seu beneficiário legal, em caso de falecimento do titular — poderá verificar se há dinheiro a ser sacado, referente a antigas cotas, através da plataforma Repis Cidadão.

A medida contempla trabalhadores que atuaram com carteira assinada ou foram servidores públicos entre 1971 e 1988. Mais de 10 milhões de brasileiros têm R$ 26,3 bilhões esquecidos na conta do antigo fundo, segundo dados do Ministério da Fazenda.

Estima-se que o saldo médio disponível para saque seja de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o montante varia de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido na época. Os valores estão corrigidos pela inflação.

Passo a passo para consultar o saldo

Para realizar a consulta, o sistema exigirá uma conta de nível prata ou ouro na plataforma Gov.br. A consulta também está disponível por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou do internet banking da Caixa Econômica Federal.

Como consultar o saldo do PIS/Pasep

Para saber se você possui saldo para ser resgatado, consulte o aplicativo do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS/Pasep transferidas ao Tesouro Nacional. Siga o passo a passo abaixo:

Primeiro passo:

Acesse o site repiscidadao.fazenda.gov.br em seu dispositivo. Ao entrar, irá aparecer uma tela inicial para iniciar o processo.

Segundo passo:

Clique no ícone 'Entrar com gov.br'. Uma nova página de login do sistema Gov será aberta.

Terceiro passo:

Após realizar o login da conta Gov, surgirá automaticamente a página para consulta de ressarcimento do PIS/Pasep. Informe o número do CPF e o NIS (PIS/Pasep).

Quarto passo:

Após preencher os campos obrigatórios, clique em pesquisar. A página de resultados será aberta, mostrando os valores a serem recebidos.

Alternativa para consulta via aplicativo Gov.br

Caso haja dificuldade para acessar a consulta pelo navegador, também é possível realizar a consulta pelo aplicativo Gov.br. Após realizar o login, basta escrever 'consultar saldo de cotas PIS/Pasep' na barra de pesquisa e clicar no endereço encontrado. Em seguida, clique no ícone de fundo verde com a palavra 'iniciar' para ser direcionado à página inicial do Sistema de Ressarcimento do PIS/Pasep.