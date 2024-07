O FGTS é um recurso muito importante para o trabalhador com emprego formal que pode ser usado em diversas situações, seja uma ajuda de custo em uma demissão, ou até mesmo o uso do montante recolhido durante anos para realizar o sonho da casa própria.

Independentemente da situação, o trabalhador precisa entender como são feitos os cálculos salariais para garantir os seus direitos e receber o benefício quando for a hora. Portanto, neste artigo, você aprenderá a calcular o seu FGTS, com exemplos práticos e fáceis de aplicar.

Como é feito o cálculo do FGTS?

O cálculo do FGTS é super simples de se fazer, visto que a alíquota é fixa e o valor destinado ao Fundo de Garantia vai depender do valor do seu salário. Na prática, o depósito do FGTS equivale a 8% do valor do salário bruto pago ao trabalhador.

Já no caso de contratos diferenciados, como de menores aprendizes que também têm os direitos regidos pela CLT, o percentual é de 2%.

Então, em um exemplo prático, de um trabalhador que recebe, por mês, um salário bruto de R$3.000. O cálculo deve ser o seguinte:

R$3.000 * 8% = R$240

R$240 reais é o valor de contribuição mensal retirada do salário bruto que deve ser destinado ao Fundo de Garantia.

Qual o cálculo de rescisão com FGTS?

Já com relação ao cálculo de rescisão, a conta é um pouco diferente. Nesses casos, o trabalhador geralmente pede demissão ou é demitido sem justa causa, então precisa somar alguns fatores, sendo eles:

O salário do mês da demissão;

Décimo terceiro proporcional;

Férias vencidas, acrescentando ⅓ do valor;

Férias proporcionais também acrescidas de ⅓ do valor total;

Multa do FGTS (40%);

Aviso prévio;

Outros adicionais, como hora extra.

Somado todos esses valores, é pago ao trabalhador após a demissão. Caso haja acordo entre a empresa e o trabalhador, a multa de 40% do FGTS pode cair para 20%. Além disso, em demissões por justa causa, toda essa conta é desconsiderada e o funcionário demitido só tem direito de receber o salário do mês trabalhado e as férias vencidas, caso tenha.

O que entra na base do cálculo do FGTS?

A base do cálculo do FGTS para a contribuição mensal é sempre a porcentagem fixa de 8% do salário bruto para todos aqueles que trabalham em regime CLT, e de 2% para jovens aprendizes. Já com relação à rescisão, como comentamos, todos os elementos que estão no cálculo (férias, multa, aviso prévio e outros adicionais) precisam fazer parte da conta.

Como calcular a multa de 40% do FGTS?

A multa de 40% do FGTS é simples de se calcular e é um valor de direito do trabalhador quando acontece a demissão sem justa causa. Basicamente, é necessário somar tudo o que já foi depositado no fundo de garantia e subtrair pelos 40%, tendo o valor total do valor que será recebido na demissão.

Veja um exemplo na prática:

João trabalhou durante 2 anos em uma empresa de contabilidade, tendo uma contribuição mensal de R$100 ao Fundo de Garantia, retirado do seu salário bruto. Para calcular a sua multa, ele precisou fazer a seguinte conta:

2 anos trabalhados = 24 meses

24 meses de contribuição de R$100 ao FGTS = R$2.400

Multa do FGTS de 40%: R$2.400 * 40% = R$960, sendo o valor que João deve receber.