Certidão de casamento online: como emitir a via sem precisar ir ao cartório

Já aconteceu a seguinte situação com você? Dentre as burocracias para fazer uma compra ou fechar um negócio de oportunidade única, não encontrar o documento que precisa e se perguntar: “onde foi que eu guardei esse papel?”.

Com o passar dos anos ou simplesmente o acúmulo de mais um papel pela casa, a certidão de casamento é um dos documentos que se perdem, principalmente quando mais precisamos. Mas isso não precisa ser motivo de desespero, é possível pedir a segunda via da certidão de casamento online.

Atente-se ao passo a passo completo sobre como solicitar a segunda via da sua certidão de casamento sem sair de casa, e tenha acesso ao documento em poucos dias.

Aprenda a como tirar a segunda via da certidão de casamento online

Veja as orientações abaixo para solicitar a sua certidão de casamento:

1. Acesse o site do registro civil

O site do registro civil é o portal oficial para solicitação de segunda via de documentos, como essa certidão. Ao entrar no site, clique em “casamento”;

2. Preencha o formulário

Ao clicar em “casamento”, você será levado a um formulário que vai te pedir o Estado, Cidade e Cartório. Essas informações são obrigatórias, mas não se preocupe, você consegue visualizar todos os cartórios da sua cidade, facilitando a busca.

3. Identificação da certidão de casamento

Depois de escolher o cartório, você será redirecionado a mais um formulário, que vai solicitar as seguintes informações: nome do primeiro cônjuge, nome do segundo cônjuge e a data do casamento.

4. Informe os registros da certidão

Neste passo, o site do Registro Civil solicitará demais dados com relação aos envolvidos no registro, tenha em mãos documentos como RG e CPF para completar os campos.

5. Escolha o seu tipo de certidão e confirme os dados

Chegando nas etapas finais, você escolherá em qual formato deseja receber a certidão de casamento: online ou impressa.

Depois disso, confira os detalhes do pedido. Veja se todos os dados estão corretos, leia os termos de uso disponibilizados no fim da página e clique no box para concordar com os termos. Assim, seu pedido já estará no carrinho.

6. Faça o login no site do Registro Civil

O site te levará para a aba de login e cadastros. Não se preocupe, caso você não tenha uma conta, é possível criar uma facilmente na mesma página, veja na imagem:

7. Finalize o seu pedido

Com o login feito, automaticamente você entra no carrinho do seu pedido. Confira novamente todos os dados e, caso tenha optado pela certidão de casamento física, você terá a opção de escolher a modalidade de envio.

Você terá a opção de pagar um frete para receber a certidão no endereço escolhido ou, então, optar por retirar o documento em um cartório.

Escolha o seu método de pagamento e finalize o pedido. No caso das certidões online, o prazo do Registro Civil para o envio do documento é de até 5 dias úteis, e você o receberá em formato de PDF pelo e-mail indicado no cadastro.

Independentemente do formato de certidão escolhida, é cobrada uma taxa para a solicitação de segunda via, que pode variar de acordo com o estado do Brasil. Como referência, no Estado de São Paulo, a taxa gira em torno de 80 reais.

Quais são os documentos necessários para solicitar a certidão de casamento online?

Para a segunda via da certidão de casamento online ser solicitada, você precisa ter alguns documentos em mãos para fazer a solicitação. Para garantir, deixe com você documentos como o RG e CPF dos cônjuges, bem como o e-mail de confirmação do pedido, caso retire a certidão presencialmente.

Ao realizar o passo a passo, você perceberá que, em menos de 10 minutos, já terá solicitado a sua certidão de casamento. Depois, é só esperar a chegada do documento.