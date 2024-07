Estado do RJ passa a emitir nova Carteira de Identidade para pessoas de todas as idades nesta terça

O Detran do Rio de Janeiro irá emitir o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para cidadãos de todas as idades a partir desta terça-feira, 2. O documento irá substituir o RG estadual a partir de 2032, quando se tornará o único documento de identificação nacionalmente aceito.

O CIN foi criado com o objetivo de dificultar fraudes e tem o CPF como único número de identificação. A primeira via da CIN é isenta do pagamento de taxas ou Duda. Desde janeiro de 2023, o Detran está fazendo a emissão escalonada do documento por idade. Até o momento, já foram produzidas 659.283 carteiras no estado.

Como emitir A CIN?

Para emitir a nova carteira de identidade, é necessário levar os seguintes documentos ao órgão responsável pela emissão:

Certidão de nascimento ou casamento;

Número de inscrição no CPF;

Quem não tiver CPF pode tirar o documento pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.

Sistema de segurança da CIN

O presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz, ressalta a segurança do novo modelo, que usa codificação internacional de passaportes para reduzir risco de fraudes:

"A CIN possui um QR Code que possibilita verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado, clonado ou extraviado. A partir de terça-feira, usuários de todas as idades poderão requerer o novo documento de identificação, que evita a duplicidade de registros e dificulta fraudes".

A carteira tem elementos gráficos que dificultam a falsificação, além de um código internacional utilizado em passaportes, chamado MRZ (Zona Legível por Máquina na tradução do inglês). Esse código facilita o uso da identidade como documento de viagem, sendo lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos.

Onde é emitida a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

Só o Detran.RJ emite a nova CIN no Estado do Rio, assim como a carteira de identidade tradicional.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

A nova CIN não é obrigatória. Só será obrigatória a partir de fevereiro de 2032 — até lá, o antigo RG ainda é válido —, e pessoas com 60 anos ou mais terão a opção de não mudar o documento.

O que muda com a CIN?

O CPF passa a ser número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. O número do RG (Registro Geral) não consta no novo documento.

Qual a função do QR Code na CIN?

O QR Code no verso é mais um instrumento de segurança do documento, dificultando fraudes, além de ter a função de permitir a digitalização da carteira.

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita?

A primeira via da CIN é gratuita e a segunda via custa R$ 51,18 (mesmo valor da segunda via da identidade tradicional).

É preciso agendamento?

Sim. O público em geral deve fazer o agendamento prévio para atendimento em um dos postos, com dia e hora marcados. De segunda a sexta-feira, o Detran.RJ abre novas vagas a partir das 8h. Quando é atingido o total de vagas, o agendamento é encerrado e reaberto no dia seguinte.

O agendamento é feito no site www.detran.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 3460-4040, 3460-4041 e (21) 3460-4042.