Cashback em receita? Essa é a nova aposta da Unilever para o Recepedia

A Unilever se uniu à Izio&Co, plataforma de programas de fidelidade, em uma iniciativa que visa oferecer cashback aos amantes de gatronomia. Agora, o conteúdo do Recepedia, plataforma de gastronomia da gigante de bens de consumo, está atrelado ao aplicativo Mangos, que oferece descontos e ativações promocionais, inicialmente, em ingredientes das receitas mais populares.

A novidade tem como objetivo promover a fidelização de clientes no varejo. Em uma segunda etapa, o benefício deve se estender a todo o site de culinária, que possui cerca de 5,3 milhões de visitas mensais, conforme dados do Similar Web.

Traduzido literalmente como ‘dinheiro de volta’, o cashback consiste em oferecer a devolução de um percentual do valor gasto em uma compra. O serviço normalmente é oferecido por lojas que são parceiras de plataformas especializadas, como Cuponomia, Méliuz e Buscapé. Quando bem aplicado à estratégia de marketing, pode proporcionar não apenas benefícios financeiros, como também ajudar a fortalecer a relação entre consumidores e marcas.

Segundo Carolina Riotto, diretora de marketing da divisão de alimentos da Unilever, a ideia da ação no Recepedia é aprimorar a experiência do consumidor em diversos âmbitos. “O público está buscando mais alternativas interconectadas ao e-commerce, ou seja, encontrar os produtos que procura com custo-benefício e em jornadas ligadas aos seus interesses. Unimos praticidade, qualidade e economia”, diz.

“A base dessa colaboração consiste em levar vantagens aos clientes. Aumentando o engajamento da audiência com conteúdo relevante e útil, há um entendimento de que esse ambiente é o ideal para boas compras e informações gastronômicas. No futuro, a ideia é estender esse conteúdo para o aplicativo dos nossos parceiros varejistas”, destaca Rodrigo Matheus, CMO e diretor executivo da Izio&Co.

Como funciona o cashback do Recepedia?

Ao navegar por receitas populares da plataforma Recepedia, por exemplo, de um bolo de chocolate, serão indicados descontos em ingredientes. Ao ativar a oferta e escanear o cupom fiscal, automaticamente, o consumidor terá o cashback na sua carteira digital do aplicativo Mangos, por meio do qual também deverá efetuar a compra do produto para receber o ‘dinheiro de volta’.

Cashback ajuda a fidelizar cliente?

Em um cenário cada vez mais competitivo, as empresas buscam constantemente estratégias para conquistar e fidelizar clientes. De acordo com levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), quase 6,5 milhões já oferecem cashback. Somente em 2022, esse mercado movimentou cerca de 11 bilhões de reais, segundo estudo da Cuponomia.

Levantamento realizado pela Izio&Co com 29 varejos e 1,4 milhão de clientes, entre janeiro e maio de 2023, aponta que aqueles que recebem cashback gastam, em média, 83,5% mais por mês do que os que não compram com esse tipo de desconto.

A variação do valor das compras entre os dois grupos foi de 60% a 120%, diferença causada pelo índice mais elevado de frequência (57,5%) e, principalmente, por um aumento substancial de 17,6% no ticket médio.

“Nosso entendimento é que o cashback é o futuro da promoção”, afirma o diretor executivo da Izio&Co. Segundo ele, trata-se de um formato que promove uma aproximação entre o estabelecimento e o cliente. “Uma ferramenta quase que indispensável para o competitivo contexto atual do varejo, uma vez que acelera a ampliação e qualidade das vendas”, complementa.

Quais as vantagens do cashback para as marcas?

1. Atratividade financeira: Ao receber uma porcentagem do valor gasto de volta, o consumidor pode perceber que sua fidelidade está sendo recompensada. Isso cria um incentivo para que ele escolha novamente a mesma marca em suas futuras compras, contribuindo para o aumento do ticket médio e a frequência de compras.

2. Geração de engajamento: Programas bem estruturados de cashback permitem que as marcas estabeleçam uma comunicação contínua, informando os clientes sobre novas ofertas, produtos ou eventos exclusivos. Esse engajamento constante fortalece a presença da marca na mente do consumidor.

3. Construção de lealdade: O cashback pode ajudar a promover uma relação de confiança, pois mostra que a empresa valoriza seus clientes além da simples transação comercial. A sensação de ser recompensado pela escolha da marca pode fortalecer os laços emocionais, tornando menos provável que o cliente busque alternativas no mercado.

4. Diferenciação competitiva: O cashback também pode se tornar uma vantagem competitiva, atraindo consumidores que buscam não apenas produtos ou serviços de qualidade, mas também benefícios.

5. Mensuração de resultados: Os dados transacionais permitem uma análise mais precisa do retorno sobre o investimento (ROI), facilitando a avaliação da eficácia da estratégia. Isso possibilita ajustes e otimizações contínuas para maximizar os resultados.