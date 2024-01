RG Digital: como fazer a Carteira de Identidade online em SP

A nova carteira de identidade digital é mais um dos documentos que podem ser consultados pelo site do gov.br. Assim como outros registros importantíssimos, o RG ganhou sua versão digital e está disponível para que todos os cidadãos possam dar entrada no documento.

Aqui vamos falar sobre como fazer para ter o RG digital em SP, além de te explicar outras dúvidas relacionadas ao assunto, como a emissão de segunda via e informações a serem consideradas no documento.

O que é o RG digital?

O RG digital é um novo formato disponibilizado pelo Governo Federal para facilitar o acesso dos cidadãos ao documento, seja para consulta ou comprovação de identidade, sem a necessidade de portar a versão física consigo.

Com o avanço da tecnologia e o aumento de serviços oferecidos pelos portais oficiais do Governo, agora é possível ter o RG no celular, sendo a versão digital.

Como tirar RG digital em São Paulo

No aplicativo “RG Digital SP”, o acesso ao documento fica ainda mais fácil. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo “RG Digital SP”, disponível para aparelhos com sistema Android e iOS; Com o app aberto, selecione a opção “Adicionar RG”; A opção de abertura da câmera aparecerá. Escaneie o QR code disponível no documento físico; Depois disso, é necessário fazer o reconhecimento facial. Novamente a câmera abrirá, em formato de selfie, para reconhecer o seu rosto e você ter acesso ao documento digital; Por fim, cadastre uma senha para ser usada no aplicativo. Em poucos minutos, o RG digital já estará disponível para uso.

Em outros estados, é preciso acessar o site Gov.BR e inserir seu login e senha na plataforma. Depois, acesse a aba “Meus documentos” e confira a versão digital do RG. Esse recurso está disponível para quem tem a nova Carteira de Identidade Nacional.

Como tirar a segunda via do RG

Mas, se ainda prefere garantir a versão física e não sabe onde está a sua, é possível tirar a segunda via do RG em São Paulo com apenas alguns passos. Basta um breve agendamento e o cidadão já pode iniciar a emissão da segunda via em um dos postos do Poupa Tempo.

Faça um agendamento pelo site do PoupaTempo, seguindo o passo a passo a seguir:

Abra o site ou aplicativo do Poupa Tempo;

Clique do lado direito inferior na opção "Serviços";

Selecione “RG - Carteira de identidade”;

Clique no botão "Agendar atendimento";

Escolha a data e horário;

Confirme utilizando o seu número de celular.

E pronto! É só comparecer no horário marcado na unidade do Poupa Tempo escolhida e você será atendido para realizar a emissão do documento.

O que é o código interno do RG?

O código interno no RG é uma sequência de letras e números que ajudam a identificar, de forma única, aquele documento.

O código permite com que várias informações, como data de emissão do RG, órgão emissor, unidade federativa, dentre outras informações possam ser consultadas de um jeito mais fácil.

Não podemos deixar de ressaltar que o código interno do RG não é a mesma coisa que o número de identificação, sendo o segundo, referente às informações pessoais do portador.

Como renovar RG pela internet?

O RG digital é hoje a forma como o documento é gerado. Durante alguns anos, em São Paulo, o cidadão poderia ter o RG cédula emitida pelo PoupaTempo e uma versão digital caso não quisessem andar com o documento pela rua.

O RG digital foi criado com o objetivo de centralizar os dados individuais dos cidadãos brasileiros. Desta forma, diversos órgãos federais conseguem checar e cruzar informações relacionadas ao registro.

O nome do Novo RG digital é CIN, e você pode solicitar a primeira ou segunda via de forma bem fácil.

Confira como dar entrada no novo RG:

Pelo site do Poupatempo, agende um horário para renovar o seu documento;

Chegue no horário marcado, sem atrasos, a fila roda bastante;

Leve consigo a certidão de nascimento ou de casamento;

Utilizando o gov.br como base de dados, o Poupatempo fará o cruzamento de dados;

Aguarde o prazo estabelecido para a retirada da via impressa e/ou aguarde para que a via digital esteja disponível no seu login gov.br.

