Mercado tem “força razoável” para manter bitcoin entre US$ 60 e 70 mil no aguardo por corte de juros

O preço do bitcoin chegou a despencar para US$ 49 mil com o fim do “carry trade” japonês há algumas semanas. No entanto, a recuperação da principal criptomoeda do mercado foi rápida conforme investidores enxergaram na queda uma oportunidade de compra e especialistas voltaram suas atenções para um possível corte na taxa de juros dos EUA em setembro, o que pode favorecer a classe de ativos digitais. Agora, o bitcoin pode se manter na faixa entre US$ 60 e 70 mil, de acordo com um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.904, com queda de 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a criptomoeda acumula alta de quase 5%.

“Depois daquela ‘porrada’ que o mercado tomou no início do mês, o mercado se recuperou bastante e agora estamos aí nessa visão muito em cima de um cenário de corte de juros que já foi frustrada algumas vezes, mas que parece que ‘agora vai’. Semana passada tivemos o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que evidenciou isso em Jackson Hole”, disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta terça-feira, 27. O programa é transmitido às terças e quintas-feiras e está disponível na íntegra no YouTube:

Um corte na taxa de juros pode favorecer o bitcoin e as principais criptomoedas, já que torna investimentos de renda fixa menos interessantes e eleva o apetite ao risco do investidor. O discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, por exemplo, fez o bitcoin disparar recentemente.

“Em cripto, você tem várias correntes afetando o mercado de um lado para o outro. Se formos olhar o preço do bitcoin desde março, estamos nessa faixa de US$ 60 e 70 mil, não saímos muito dele. Você vê que o mercado tem uma força razoável para manter essa faixa de preço, os livros de ordem começam a ficar desbalanceados quando saímos disso”, disse David Lawant, da FalconX, convidado do programa.

