Giro do dia: IOF e o crédito, brasileiros em Harvard e recuperação extrajudicial da Mr. Cat

Perdeu alguma notícia importante nesta terça-feira? Confira tudo o que rolou neste 27 de maio de 2025

Aumento do IOF vai encarecer o crédito

A elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações de crédito e câmbio anunciada pelo governo deve ter impacto relevante sobre o custo de financiamento no Brasil — especialmente para empresas que dependem de linhas bancárias. Em relatório publicado nesta segunda-feira, 27, o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de Exame) aponta que a medida pode prejudicar ainda mais a atividade econômica, já afetada por uma política monetária restritiva.

Brasileiros de Harvard relatam incerteza e caos após medidas de Trump

Fachada da biblioteca Widener, de Harvard: cerimônia de formatura acontece neste local na quinta-feira, 29, em meio a incertezas sobre futuro de alunos internacionais (Marta Garde/EFE)

Harvard tem mais 7 mil alunos internacionais (26% do corpo discente). Mais de 1 milhão de estudantes de outros países estão matriculados em universidades americanas, segundo reportagem do Washington Post. O desfecho desse caso afeta, em alguma medida, a espinha dorsal do sistema educacional de ponta do país. Os mais de 200 estudantes, professores, pesquisadores e funcionários brasileiros que estão atualmente na instituição relatam reservadamente a incerteza diante da situação.

Gripe aviária em Minas Gerais não altera prazo para Brasil retomar exportações, diz governo

Os casos de gripe aviária confirmados em aves silvestres em Minas Gerais nesta terça-feira, 27, não alteram a contagem de 28 dias para que o Brasil se autodeclare livre da doença e possa retomar as exportações. Segundo Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), “a restrição comercial somente se aplica em foco em granja comercial”.

Mr. Cat pede recuperação extrajudicial com dívidas de R$ 93 milhões

A marca carioca de calçados Mr. Cat pediu recuperação extrajudicial no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). A empresa acumula dívidas de 93 milhões de reais. A marca tradicional de sapatos, cujo símbolo é um pato, possui seis lojas próprias e 102 lojas franqueadas com cerca de 1.500 funcionários, além de 32 fornecedores e 500 colaboradores diretos. Fundada em 1981 por Ari Svatsnaider e Alberto Zyngier, a Mr. Cat abriu sua primeira loja própria no Barra Shopping, no Rio de Janeiro.