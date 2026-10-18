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Papa Leão XIV reaparece após cirurgia de câncer e diz que retomará atividades gradualmente

Pontífice agradeceu as orações dos fiéis na Praça de São Pedro; médicos aguardam exames para avaliar se o tumor se espalhou e definir o tratamento

Papa Leão XIV: pontífice passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor cancerígeno no pulmão direito (Tiziana FABI / AFP)

Papa Leão XIV: pontífice passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor cancerígeno no pulmão direito (Tiziana FABI / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11h19.

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O papa Leão XIV, de 71 anos, reapareceu em público neste domingo, 18, pela primeira vez desde a cirurgia para a remoção de um câncer de pulmão. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice agradeceu o apoio recebido durante a internação e afirmou que retomará suas atividades gradualmente.

“Uma vez superada esta etapa difícil, como vocês sabem, retomarei gradualmente minhas atividades, sempre com a ajuda de Deus e de suas orações”, disse o papa após a tradicional oração do Ângelus, realizada da janela de seus aposentos no Palácio Apostólico.

O pontífice foi recebido com aplausos e gritos de “Viva il papa!” (Viva o papa!).

Papa teve parte do pulmão direito removida

Leão XIV foi submetido a uma cirurgia na terça-feira, 13, no hospital Gemelli, em Roma, para a retirada de um tumor no pulmão direito. O procedimento resultou na remoção de todo o lóbulo inferior do órgão. O papa recebeu alta hospitalar no sábado, 17.

Após a operação, o diagnóstico foi de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer. Os resultados dos exames para verificar se a doença se espalhou ainda são aguardados, assim como a definição dos próximos passos do tratamento.

Durante o discurso deste domingo, o papa também afirmou que a experiência o fez sentir-se “especialmente próximo daqueles que sofrem de doenças e deficiências”, conforme a agência EFE.

Médicos avaliam recuperação do pontífice

O cirurgião Stefano Margaritora afirmou ao Vatican News que Leão XIV apresenta condições satisfatórias e estimou que o pontífice precisará de mais dez dias para se recuperar completamente.

Segundo o médico, o tumor foi descoberto por acaso durante uma radiografia abdominal de rotina, que identificou uma pequena mancha na base do pulmão direito. Margaritora classificou a operação como um procedimento de rotina e elogiou o empenho do papa durante a recuperação.

Apesar do avanço considerado normal pelos médicos, ainda são necessários exames para determinar se o câncer se espalhou e qual tratamento deverá ser adotado.

Viagem à América Latina está prevista para novembro

A recuperação do papa levantou dúvidas sobre a realização de uma viagem à América Latina, prevista para o período de 6 a 17 de novembro. O roteiro inclui Uruguai, Argentina e Peru, país onde Leão XIV passou duas décadas como missionário.

Segundo a AFP, o cirurgião Stefano Margaritora afirmou ao Vatican News que “não há motivos clínicos pelos quais a viagem não possa ser realizada”.

Papa conversou com Putin durante a recuperação

Mesmo durante a convalescença, Leão XIV retomou parte de suas atividades. Na sexta-feira, 16, o pontífice conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e pediu uma trégua humanitária em Oleshki, cidade no sul da Ucrânia cercada pelas forças dos dois lados do conflito, segundo informações divulgadas pelo Vaticano.

Com informações de AFP e EFE

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