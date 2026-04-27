Genial/Quaest: Daniel Santos e Hana Ghassan aparecem empatados em disputa pelo 1º turno no Pará

O ex-prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (Podemos) e a governadora Hana Ghassan (MDB) aparecem empatados nos dois cenários estimulados de primeiro turno da disputa pelo governo do Pará. Os daodos são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.

No primeiro cenário estimulado, Daniel Santos aparece com 22% das intenções de voto, seguido por Hana Ghassan, com 19%. Os pré-candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Em terceiro lugar aparece Mário Couto (DC), com 11%, seguido de Cleber Rabelo (PSTU), com 3%, e Araceli Lemos (Psol), com 2%. Indecisos chegam a 30%, e branco/nulo/não votaria, a 13%.

No segundo cenário estimulado de primeiro turno, os dois líderes da corrida aparecem novamente empatados. Desta vez, o empate é de apenas dois pontos percentuais, com Daniel Santos largando com 24% e Hana Ghassan com 22%.

Nesta simulação, Mário Couto, representante da ala mais conservadora, foi desconsiderado, dando o terceiro lugar para Rabelo, que aparece com 5% das intenções de voto. Na sequência, Araceli surge com 3%. Indecisos chegam a 33%, e branco/nulo/não votaria, a 13%.

Na pesquisa espontânea, o índice de indecisos chega a 85%. Daniel Santos e Ghassan aparecem com 7% e 6%, respectivamente.

Já na simulação da disputa pelo segundo turno, Santos aparece com a vantagem. Ele recebeu 34% das intenções de voto. Ghassan, apoiada pelo ex-governador Helder Barbalho (MDB), recebeu 29%. Indecisos chegam a 25%, e branco/nulo/não votaria, a 12%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Mário Couto lidera com 35%, seguido por Hana Ghassan, com 21%. Rabelo tem rejeição de 19%, Daniel Santos de 15%. Em último lugar, 9% do eleitorado conhece e não votaria em Araceli Lemos.

Decisão de voto e aprovação do governo atual

A maioria do eleitorado ainda pode mudar de escolha: 67% afirmam que o voto não é definitivo, enquanto 31% dizem ter decisão consolidada.

Sobre a aprovação do governo de Helder Barbalho, 63% do eleitorado paraense aprova o que está sendo feito por sua chapa. Os que desaprovam chegam a 27%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores do Pará entre os dias 21 e 25 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.