Gasolina atinge R$ 8 pela primeira vez na última semana de janeiro

O litro da gasolina atingiu pela primeira vez R$ 8 em Angra dos Reis (R$ 8,029), Rio de Janeiro, na semana de 23 a 29 de janeiro segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em média, o preço da gasolina no País ficou em R$ 6,658 o litro, registrando estabilidade em relação à semana anterior. O menor preço foi encontrado em Carapicuíba, em São Paulo, a R$ 5,579 o litro.

O preço do litro de diesel também ficou estável no mesmo período com o valor mais alto, de R$ 6,905, encontrado em Pindamonhangaba, em São Paulo, e o mais baixo, de R$ 4,599, também em São Paulo.

O último aumento da gasolina e o diesel pela Petrobras foi realizado em 12 de janeiro, mas o mercado aguarda um novo reajuste a qualquer momento, depois que o petróleo disparou no mercado internacional e chegou a ser cotado a US$ 90 o barril, fechando a semana em US$ 88,52, impulsionado pelo conflito entre a Rússia e Ucrânia.

O Gás Natural Veicular (GNV) continua em trajetória altista, com preço médio de R$ 4,487 o metro cúbico, 0,7% maior do que na semana anterior, acumulando alta de 2,4% no mês de janeiro, também seguindo as cotações internacionais.

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos, ou gás de cozinha, registrou estabilidade na última semana do mês, com preço médio de R$ 102,44, sendo o preço mais alto de R$ 140,00 e o mais baixo de R$ 78,00 o botijão.