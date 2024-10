O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tem 46% das intenções de voto no segundo turno da eleição municipal, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, contra 39% que soma seu adversário, o deputado Bruno Engler (PL). O estudo foi contratado pela TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo.

Os votos branco, nulo e nenhum somam 10% e os que não sabem, 5%.

Em comparação com o último levantamento, divulgado em 10 de outubro, o atual prefeito do PSD oscilou dois pontos negativos, mas dentro da margem de erro, caindo de 48% para 46%. Assim como o deputado do PL, que foi de 41% para 39%.

Datafolha no segundo turno em BH

Fuad Noman (PSD): 46%

46% Bruno Engler (PL): 39%

39% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Não sabe: 5%

A pesquisa Datafolha foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MG-04815/2024 e realizou presencialmente 910 entrevistas entre os dias 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Votos válidos:

Fuad Noman (PSD): 54%

54% Bruno Engler (PL): 46%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Fuad aparece numericamente na frente com 35% das intenções de voto, mas tecnicamente empatado com Engler, que tem 29%.

Fuad Noman (PSD): 35% (eram 35%)

35% (eram 35%) Bruno Engler (PL): 29% (eram 31%)

29% (eram 31%) No 22: 4% (eram 2%)

4% (eram 2%) No 55: 4% (era 1%)

4% (era 1%) No atual: 1% (eram 2%)

1% (eram 2%) Outras respostas: 3% (eram 3%)

3% (eram 3%) Em branco/ nulo/ nenhum: 8% (eram 7%)

8% (eram 7%) Não sabe: 16% (eram 19%)

Rejeição

O Datafolha também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. O deputado do Pl aparece com a maior rejeição, de 47%. O prefeito do PSD soma 36%.

Fuad Noman (PSD)

Votaria com certeza: 43% (eram 42%)

43% (eram 42%) Não votaria de jeito nenhum: 36% (eram 39%)

36% (eram 39%) Talvez votaria: 20% (eram 17%)

Bruno Engler (PL)

Votaria com certeza: 35% (eram 37%)

35% (eram 37%) Não votaria de jeito nenhum: 47% (eram 48%)

47% (eram 48%) Talvez votaria: 16% (eram 14%)