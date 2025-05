Falha em sistema provoca lentidão nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha do metrô de SP

Uma falha no sistema de sinalização na faixa entre as estações Paraíso e Santa Cruz tem causado lentidão nos trens das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do metrô na manhã desta quinta-feira, 29. O impacto no funcionamento resultou em plataformas lotadas e aumento do intervalo entre os trens.

Para garantir a segurança dos usuários, o Metrô tem adotado controle no acesso de passageiros nas estações da linha 1-Azul, enquanto os trens da linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida. As medidas visam minimizar riscos, mas geram atrasos e desconforto para os usuários.

Os trens da Linha 1-Azul estão circulando com velocidade reduzida e maior intervalo devido a uma falha no sistema de sinalização no trecho entre as estações Paraíso e Santa Cruz. Para maior segurança dos passageiros, foi adotada estratégia de controle de fluxo nas estações da… — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) May 29, 2025

Em comunicado oficial, o Metrô afirmou que equipes trabalham para normalizar o serviço o quanto antes e pediu desculpas pelos transtornos causados. Ainda não há previsão para a completa retomada da operação regular.