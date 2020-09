EXAME/IDEIA: Depois da pandemia, cariocas querem melhor saúde e educação

A cidade do Rio de Janeiro é uma das mais atingidas pela covid-19 no Brasil, com 102.509 casos confirmados e 10.926 mortes causadas pela doença. O risco de transmissão fez com que as aulas fossem suspensas, em março, em toda a rede pública e privada de ensino do município. E quando a pandemia de coronavírus passar, os cariocas esperam que o próximo prefeito invista mais em saúde e em educação.

Para 59% dos moradores da capital fluminense, melhorar o sistema de saúde da cidade deveria ser prioridade do gestor público municipal. O investimento em educação é a preferência para 56% dos cariocas.

Os dados fazer parte de uma pesquisa de intenção de voto no Rio de Janeiro exclusiva de EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Os números passam de 100% porque os entrevistados podiam votar em mais de uma opção.

Além de educação e saúde, a recuperação da economia e do emprego precisam de um olhar mais atento, para 43% dos entrevistados. O investimento em segurança pública e combate à criminalidade foram pontuados como prioridade para 33% dos moradores do Rio de Janeiro.

O levantamento ouviu 800 eleitores da cidade do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 29 de setembro e foi registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral com a identificação RJ-07280/2020. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Paes vence todos os candidatos em 2º turno no Rio

Tudo indica que o próximo prefeito do Rio de Janeiro será Eduardo Paes (DEM). A pesquisa EXAME/IDEIA mostra que o ex-prefeito tem 26% das intenções de voto para a prefeitura do Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições. Em segundo lugar, há três candidatos tecnicamente empatados. O atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 17%, seguido de Martha Rocha (PDT), com 12%, e Benedita da Silva (PT), com 10%.

Em um possível cenário de segundo turno, Paes vence todos os candidatos. Na disputa contra Crivella, Paes tem 39% das intenções de votos, enquanto o candidato a reeleição, 22%. Em um confronto com Benedita da Silva, a deputada federal tem 23% e Paes 44%.

A vantagem de Paes é menor em relação a Martha Rocha. O ex-prefeito aparece com 39% das intenções de voto e a deputada estadual, com 34%, o que configura empate técnico, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.