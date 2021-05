EXAME/IDEIA: 46% não sabem em quem votar para o primeiro turno em 2022

Caso a eleição presidencial fosse hoje, 46% dos brasileiros não saberiam em quem votar no primeiro turno, considerando a pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos eleitores. A soma de intenção de votos de todos os candidatos citados é de 47%. Brancos e nulos são 7%.

Os dados são da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Invest PRO, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. Confira a pesquisa completa.

As pesquisas espontâneas trazem informações valiosas aos postulantes à corrida eleitoral presidencial. Se por um lado esse tipo de levantamento mostra a parcela de eleitores órfãos, ele também indica os votos mais fiéis e que, dificilmente, devem mudar ao longo do tempo. Nessa rodada da pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula tem 19% do eleitorado, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro soma 17% das intenções de vooto.

Na avaliação de Mauricio Moura, fundador do IDEIA, o panorama de 46% da população sem um candidato quebra a série histórica, porque geralmente a um ano da eleição cerca de dois terços do eleitorado não sabe em quem votar. Ainda segundo Moura, há claramente dois campos muito bem delimitados politicamente: Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A gente tem um cenário muito único em 2022, com um presidente em exercício, que naturalmente é protagonista, e uma figura política de peso, da musculatura do Luiz Inácio Lula da Silva”, diz.

O índice de pessoas que ainda não escolheram um candidato é maior na região Sudeste, com 51%, e nas classes A e B, com 52%. A região Centro-Oeste é a que está menos indecisa, com 34% dos eleitores que ainda não sabem em quem votar, e entre aqueles que são praticantes de religiões não cristãs, com 36%.

Lula vence segundo turno

O ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% do presidente Bolsonaro em um eventual segundo turno na disputa pela presidência do Brasil, caso as eleições fossem hoje. O petista ampliou a vantagem desde a última sondagem, realizada há um mês, e consolidou o favoritismo ao Palácio do Planalto.

“O grande destaque é que a gente percebe a irritação da classe média com o governo Bolsonaro. Ele perdeu popularidade nas classes A e B, com reflexo nas intenções de voto. Com isso, fica sempre a lição quando se trata de intenção de voto: quem está em reeleição segue como protagonista, mas a variável principal para uma queda ou uma retomada de preferência é a popularidade do presidente”, analisa Mauricio Moura.

Por região, Lula vence Bolsonaro no Sudeste (47% X 38%), e no Nordeste (50% X 35%). A situação se inverte, com o atual presidente em primeiro lugar, no Norte (64% X 25%), no Sul (45% X 26%), e no Centro-Oeste (42% X 34%). Vale destacar que o Sudeste concentra a maior parte do eleitorado brasileiro, por isso Lula tem uma vantagem no total de votos.

