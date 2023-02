Ex-BBB é nomeado para cargo em gabinete de petista na Câmara dos Deputados

O ex-BBB Ilmar Renato Granja Fonseca, conhecido como "Mamão", foi nomeado para assumir um cargo comissionado no gabinete do deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ). A nomeação foi divulgada pelo próprio assessor parlamentar em suas redes sociais, na sexta-feira.

O nome de Mamão consta no Diário Oficial da União do dia 1º de fevereiro. Nesta data ele assumiu o cargo em comissão de secretário parlamentar. O salário mensal bruto é de R$ 5.105,24.

De acordo com Mamão, ele vai fazer parte da assessoria jurídica do mandato de Quaquá. "Estou muito feliz e motivado a ajudar a reconstruir o Brasil, muitos foram para o Governo Federal, eu preferi contribuir no Legislativo, onde a trincheira será de muitas batalhas", escreveu.

Mamão foi candidato duas vezes pelo PT. Em ambas acabou derrotado. No ano de 2018, ele concorreu ao cargo de deputado federal, obteve 9.476 votos e acabou como suplente. Dois anos depois, o ex-BBB se candidatou a uma vaga de vereador em Campo Grande, mas foi votado por apenas 489 eleitores.

Mamão participou da edição de 2017 do reality show. O advogado, natural de Campo Grande (MS), foi o décimo eliminado no programa daquele ano. Ele deixou o BBB após ser votado por ser votado por 55,92% do público no paredão disputado contra cirurgião plástico Marcos Härter.