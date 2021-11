Evento online discute inovação na gestão pública a partir desta terça

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Em meio a desafios crescentes na máquina pública brasileira, começa nesta terça-feira, 9, a Semana da Inovação 2021, um evento online dedicado a pensar maneiras de fazer as coisas diferentes - e melhores - dentro do governo.

Na sétima edição, a Semana é organizada pela Enap, a escola federal para formação continuada de servidores públicos, pelo Tribunal de Contas da União, xerife contra desperdícios de recursos na máquina pública brasileira, e pela faculdade de ciências sociais Flacso.

Neste ano, o time de palestrantes traz nomes de peso em diversas áreas do conhecimento. Jimmy Wales, fundador da enciclopédia digital Wikipedia discute nesta terça-feira como plataformas colaborativas a exemplo da própria Wikipedia podem realizar mudanças pensadas pelos cidadãos.

Amanhã, a escritora e jornalista Anne Applebaum, que acumula passagens por veículos relevantes como The Economist e The Washington Post, onde escreveu extensivamente sobre a queda do comunismo nos países do Leste Europeu, discute os horizontes da democracia num cenário de ameaças autoritárias em diversas partes do mundo.

Para discutir o papel do Estado no fomento ao desenvolvimento, a Semana promoverá um debate entre as economistas Mariana Mazzucatto, professora da London School of Economics e autora de O Estado Empreendedor, e Deirdre McCloskey, que lecionou até 2015 na Universidade de Illinois, em Chicago, e é considerada uma das principais referências no pensamento liberal clássico da atualidade.

Este ano, o conteúdo será distribuído numa realidade virtual feita em quatro salas temáticas dedicadas a trocas sobre a inovação no setor público brasileiro. "Aa experiência da Semana será idêntica a de grandes eventos que aconteciam presencialmente, só que online", diz Diogo Costa, presidente da Enap. A programação completa está no site da Semana e as inscrições são gratuitas.