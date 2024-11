'Enem dos concursos' terá novo cronograma anunciado nesta quinta

Todas essas etapas, incluindo prazos de recursos, já foram concluídas pelos participantes aprovados antes. Esse grupo só esperava a divulgação do resultado final nesta quinta-feira, o que não vai acontecer.

Enem dos concursos

O CNU ofertou 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal. Segundo o cronograma vigente até o momento, os aprovados passariam por cursos de formação já em dezembro e seriam convocados para seus cargos a partir de janeiro de 2025.

A primeira edição do CNU — inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio — seria aplicada em 5 de maio. Às vésperas das provas, em 3 de maio, o governo federal anunciou o adiamento do concurso devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por causa das chuvas.

As provas do “Enem dos Concursos” foram aplicadas em dois turnos (manhã e tarde), em 228 municípios, no dia 18 de agosto. Cerca de 970 mil candidatos fizeram o exame, menos de metade do total de inscritos — 2,1 milhões. O CNU tornou-se o maior concurso da história do país.