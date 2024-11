Enem 2024: quem faltou no primeiro dia pode fazer a segunda prova?

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo, 10, em diversos municípios do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quem não foi no primeiro dia do exame por algum motivo, ainda pode realizar a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Dos quase 4,3 milhões de estudantes inscritos para o exame, 26,6% não compareceram no primeiro dia de prova.

O Instituto salienta, porém, que quem faltou à primeira prova por algum motivo que não seja problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, não terá direito à reaplicação. O participante será considerado ausente no primeiro dia e terá as notas do segundo divulgadas no boletim de desempenho individual. As pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento.

Quem pode pedir reaplicação do Enem 2024?

Para os estudantes que faltaram no Enem 2024 por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, uma nova prova poderá ocorrer nos dias 10 e 11 de dezembro. A mesma regra vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.

Como pedir a reaplicação do Enem 2024?

Os estudantes poderá solicitar a reaplicação do Enem 2024 entre os dias 11 a 15 de novembro na página do participante.