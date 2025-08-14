Em Pernambuco, Lula lidera cenários de 1º turno de 2026, diz Paraná Pesquisas

Levantamento mostra Lula na liderança para 2026 em Pernambuco ( Ricardo Stuckert / PR)
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07h17.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários testados para a eleição presidencial de 2026 em Pernambuco, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 14.
Nos três cenários simulados, o petista registra entre 48% e 49,1% das intenções de voto em Pernambuco, com vantagem que varia de 21,1 a 33,6 pontos percentuais sobre o segundo colocado.
No primeiro cenário, Lula tem 48% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26,4%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 8,5%, Ratinho Junior (PSD) com 2,9%, Ronaldo Caiado (União Brasil) com 1,1% e Renan Filho (MDB) com 0,8%. Brancos, nulos ou nenhum somam 7,5%, e 4,8% não souberam ou não responderam.
Já em um segundo cenário com Michelle Bolsonaro (PL), Lula registra 48,9%, contra 20,5% de Michelle. Ciro Gomes tem 9,6%, Ratinho Junior 3,8%, Ronaldo Caiado 2,1% e Renan Filho 0,9%. Brancos, nulos ou nenhum chegam a 8,2%, e 6% não souberam ou não opinaram.
Na última simulação, o presidente marca 49,1%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 15,2%. Ciro Gomes tem 10,5%, Ratinho Junior 5%, Renan Filho 1,4% e Ronaldo Caiado 1,3%. Brancos, nulos ou nenhum somam 11,2%, e 6,4% não responderam.
Na intenção de voto espontânea — quando o entrevistado cita o nome sem que o instituto apresente uma lista de candidatos — Lula tem 29,6%, enquanto Jair Bolsonaro soma 13,8%. Ninguém, branco ou nulo representam 8,6%, e 45,4% não souberam ou não responderam.
A pesquisa Paraná Pesquisas foi realizada com 1.510 eleitores em 62 municípios de Pernambuco, entre os dias 1º e 5 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.