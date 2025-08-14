Em Pernambuco, Lula lidera cenários de 1º turno de 2026, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários testados para a eleição presidencial de 2026 em Pernambuco, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 14.

Nos três cenários simulados, o petista registra entre 48% e 49,1% das intenções de voto em Pernambuco, com vantagem que varia de 21,1 a 33,6 pontos percentuais sobre o segundo colocado.

No primeiro cenário, Lula tem 48% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26,4%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 8,5%, Ratinho Junior (PSD) com 2,9%, Ronaldo Caiado (União Brasil) com 1,1% e Renan Filho (MDB) com 0,8%. Brancos, nulos ou nenhum somam 7,5%, e 4,8% não souberam ou não responderam.

Já em um segundo cenário com Michelle Bolsonaro (PL), Lula registra 48,9%, contra 20,5% de Michelle. Ciro Gomes tem 9,6%, Ratinho Junior 3,8%, Ronaldo Caiado 2,1% e Renan Filho 0,9%. Brancos, nulos ou nenhum chegam a 8,2%, e 6% não souberam ou não opinaram.

Na última simulação, o presidente marca 49,1%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 15,2%. Ciro Gomes tem 10,5%, Ratinho Junior 5%, Renan Filho 1,4% e Ronaldo Caiado 1,3%. Brancos, nulos ou nenhum somam 11,2%, e 6,4% não responderam.

Na intenção de voto espontânea — quando o entrevistado cita o nome sem que o instituto apresente uma lista de candidatos — Lula tem 29,6%, enquanto Jair Bolsonaro soma 13,8%. Ninguém, branco ou nulo representam 8,6%, e 45,4% não souberam ou não responderam.

Cenário 1

Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 26,4%

Ciro Gomes (PDT): 8,5%

Ratinho Junior (PSD): 2,9%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 1,1%

Renan Filho (MDB): 0,8%

Nenhum/branco/nulo: 7,5%

Não sabe/não respondeu: 4,8%

Cenário 2

Lula (PT): 48,9%

Michelle Bolsonaro (PL): 20,5%

Ciro Gomes (PDT): 9,6%

Ratinho Junior (PSD): 3,8%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 2,1%

Renan Filho (MDB): 0,9%

Nenhum/branco/nulo: 8,2%

Não sabe/não respondeu: 6%

Cenário 3

Lula (PT): 49,1%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15,2%

Ciro Gomes (PDT): 10,5%

Ratinho Junior (PSD): 5%

Renan Filho (MDB): 1,4%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 1,3%

Nenhum/branco/nulo: 11,2%

Não sabe/não respondeu: 6,4%

Espontânea

Lula (PT): 29,6%

Jair Bolsonaro (PL): 13,8%

Tarcísio de Freitas: 0,9%

Ciro Gomes (PDT): 0,7%

Michelle Bolsonaro (PL): 0,3%

Ratinho Junior (PSD): 0,1%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 0,1%

Outros nomes: 0,6%

Ninguém/branco/nulo: 8,6%

Não sabe/não respondeu: 45,4%

A pesquisa Paraná Pesquisas foi realizada com 1.510 eleitores em 62 municípios de Pernambuco, entre os dias 1º e 5 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.