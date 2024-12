Em disputa acirrada, CCR arremata concessão do Lote 3 do Paraná com desconto de 26,6% na tarifa

A CCR venceu o leilão do Lote 3 do novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná, realizado nesta quinta-feira, 12, na sede da B3, em São Paulo. A companhia apresentou um desconto de 26,6% em relação ao valor da tarifa de referência estipulada no edital, de R$ 0,14596. A disputa foi acirrada e durou 20 minutos, com 22 lances feitos em viva-voz.

De acordo com o edital, o critério para escolha do vencedor foi a maior porcentagem de desconto em relação ao valor da tarifa de referência. Além da CCR, participaram do leilão os consórcios InfraBR V, Infraestrutura PR e Paraná 41 Opportunity.

Com a proposta vencedora, os descontos em relação às antigas tarifas, caso ainda estivessem vigentes, poderiam ultrapassar 50%, segundo o governo do Paraná.

Após o fim do leilão, o governador Ratinho Junior (PSD) afirmou que o novo modelo trará mais segurança e agilidade às estradas do Estado.

“Hoje damos mais um passo em direção à modernização das nossas rodovias, com muitas obras a um preço justo, em uma grande e transparente disputa na B3. Sem demagogia, sem falsas promessas, estamos tirando do papel o maior pacote de infraestrutura rodoviária da América Latina”, declarou.

Quais são as obras previstas para o Lote 3 do Paraná

O Lote 3 faz parte da Malha Norte, abrangendo 22 cidades e conectando o Norte do Estado ao Porto de Paranaguá, através de 569 quilômetros de rodovias, incluindo trechos das BR-369, BR-373, BR-376, PR-170, PR-323, PR-445 e PR-090. A previsão é que a concessionária vencedora invista R$ 9,8 bilhões em obras e outros R$ 6 bilhões em serviços operacionais ao longo dos 30 anos de concessão.

As melhorias previstas incluem duplicações e novos contornos rodoviários. Serão duplicados 52,58 quilômetros da BR-376, conectando cidades como Mauá da Serra, Ortigueira e Imbaú. Entre as obras de destaque estão os Contornos de Apucarana, Califórnia e Ponta Grossa, que somarão mais de 60 quilômetros. A PR-445 e a PR-323, que ligam Cambé à divisa com São Paulo, também serão duplicadas. Outro projeto importante é a construção de uma área de escape na Serra do Cadeado, um trecho crítico da BR-376.

Além das obras estruturais, a concessionária deverá implementar um sistema tecnológico avançado, com câmeras de reconhecimento de placas, detecção automática de incidentes, painéis de mensagem variável, sistema de pesagem automático e monitoramento meteorológico. A conectividade será garantida em toda a concessão.

Uma das inovações previstas é a migração para o sistema de cobrança eletrônica Free Flow, que elimina as praças de pedágio físicas e permite o pagamento eletrônico. Motoristas que utilizam frequentemente as rodovias serão beneficiados com o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que oferece reduções cumulativas. Usuários de tags também terão tarifas menores.

A previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é que o projeto gere 143 mil empregos, diretos e indiretos, ao longo da concessão, impulsionando o desenvolvimento regional e a economia do Paraná.