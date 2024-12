Consórcio Rota Verde vence leilão de rodovias em Goiás com desconto de 18,07% na tarifa

O Consórcio Rota Verde Goiás venceu o leilão de concessão rodoviária da Rota Verde, realizado nesta quinta-feira, 12, na sede da B3, em São Paulo. A companhia ofereceu um desconto de 18,01% em relação ao valor da tarifa de referência estipulada no edital. A disputa foi acirrada e terminou após mais de 20 lances feitos em viva-voz.

Segundo o edital, o critério para a escolha do vencedor foi a maior porcentagem de desconto em relação ao valor da tarifa de pedágio, cujo máximo foi definido em R$ 0,13062 por quilômetro. Além do vencedor, participaram do certame o BTG Pactual Infraestrutura III (do mesmo grupo controlador da Exame), o Consórcio Rota Cerrado e o Consórcio Infraestrutura GO.

Com investimentos previstos de R$ 6,86 bilhões, sendo R$ 4,03 bilhões para obras de infraestrutura e R$ 2,83 bilhões para serviços operacionais, o contrato terá duração de 30 anos e abrangerá 426 quilômetros de duas rodovias. O trecho se estende do contorno de Goiânia até a interligação com a BR-153/GO, passando pela BR-060 até Rio Verde e, de lá, pela BR-452, até Itumbiara. A previsão é gerar 58.389 empregos diretos, indiretos.

O trecho é considerado estratégico para o escoamento de produtos agrícolas e bens manufaturados, já que Rio Verde ocupa a posição de segundo maior produtor de grãos do Brasil e lidera a produção no estado de Goiás. A cidade também se destaca pela pecuária bovina, avícola e suína, além de abrigar grandes indústrias.

Quais são as obras previstas para a Rota Verde?

A concessão prevê uma série de obras para melhorar o fluxo de tráfego entre Rio Verde e a região Sudeste do Brasil, que atualmente enfrenta um alto volume de caminhões de carga. As duplicações previstas complementarão faixas adicionais que serão realizadas no mesmo trecho.

Estão previstas obras de faixas adicionais em pista dupla, nos dois sentidos, em segmentos descontínuos, com execução a partir do quinto ano da concessão. A extensão total será de 20 quilômetros.

Serão realizadas obras de faixas adicionais em pista simples, também nos dois sentidos, em segmentos descontínuos. As intervenções acontecerão entre o terceiro e o sétimo ano da concessão, com uma extensão total de 102,75 quilômetros.

O projeto também inclui a readequação das alças da OAE que interligam a BR-060/GO e a BR-452/GO, otimizando o tráfego intenso coletado pelas rodovias e atendendo à movimentação local da cidade de Rio Verde. As melhorias visam aumentar a fluidez e a segurança, beneficiando motoristas e a logística regional.