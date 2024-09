Segurança pública, saúde, educação e habitação estão entre as áreas prioritárias para a atuação do próximo prefeito de São Paulo, conforme indicado pelos próprios eleitores paulistanos em pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 24. Em ano de eleição municipal, vale ficar de olho sobre o que pensam os candidatos à prefeitura de São Paulo sobre essas pautas.

Pensando nisso, a EXAME separou as propostas do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) sobre esses temas. Elas constam no programa de governo protocolado pelo prefeito de São Paulo no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento, que deve ser obrigatoriamente apresentado para quem almeja assumir o cargo de chefe do Executivo Municipal, traz um resumo do que cada candidatura pretende realizar caso seja eleita para o mandato de quatro anos.

Abaixo, você confere as promessas para segurança pública, saúde, educação e habitação mencionadas por Nunes ao longo das 35 páginas de seu programa de governo.

*A EXAME reproduz, na íntegra, as propostas do (a) candidato (a) como elas foram apresentadas à Justiça Eleitoral.

O que pensa Nunes sobre Segurança pública

De acordo com o Datafolha, o próximo prefeito deverá buscar uma solução urgente para o problema de segurança que atinge a cidade. Ao todo, 20% dos paulistanos fazem essa afirmação, o maior percentual que aponta que essa pauta é a principal preocupação dos moradores da cidade de São Paulo.

Em seu programa de governo, o candidato à reeleição apresenta seis propostas para a área de segurança pública, segundo seu plano, com foco na prevenção e integração. O objetivo, segundo o atual chefe do Executivo municipal é "agir na raiz do problema, reduzindo a vulnerabilidade dos jovens ao crime organizado, também, por meio da ampliação do acesso às atividades educacionais, culturais e esportivas".

Continuaremos a fortalecer a Guarda Civil Metropolitana (GCM) com aumento do efetivo, modernização de equipamentos e treinamento contínuo, reorganizando a estrutura territorial do centro e garantindo mais guardas na periferia. Avançaremos na gestão integrada entre diferentes órgãos, ampliando e fortalecendo as ações em parceria com o governo estadual e a sociedade civil. Fortaleceremos as ações voltadas à proteção de nossas crianças, com o aumento da presença da GCM em horários e locais estratégicos, como escolas, fazendo a ronda escolar. Ampliaremos as ações preventivas e protetivas às mulheres, crianças e idosos vítimas de violência. A expansão do programa de videomonitoramento Smart Sampa buscará integrar sistemas de informações e aprimorar a segurança da cidade. Estas ações integradas visam reduzir a criminalidade, a perturbação do sossego, mantendo a ordem pública e a sensação de segurança. Buscaremos incessantemente a geração de oportunidades para os nossos jovens, por meio da garantia ao acesso à educação de qualidade, à saúde integral, à segurança alimentar, à cultura e ao esporte, reduzindo, assim, as desigualdades de acesso e gerando perspectivas de futuro que impactam profundamente nos índices de violência e criminalidade.

O que pensa Nunes sobre Saúde

Segunda área mais citada, a saúde é uma preocupação de 18% dos eleitores paulistanos. Em seu plano de governo, Nunes destaca 14 propostas sobre o tema. São elas:

Intensificaremos as políticas públicas de Saúde, alinhadas com os princípios do SUS, com foco na prevenção, modernização e atendimento personalizado. Para isso, continuaremos a expansão da rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para garantir acesso facilitado aos cuidados primários, enquanto a modernização da infraestrutura e a expansão dos hospitais municipais garantirão atendimento de qualidade em todos os tipos de especialidades médicas, reduzindo as filas de exames e cirurgias. O Hospital do Servidor Público Municipal será mantido, ampliado e aprimorado, assegurando atendimento de excelência aos servidores. Ampliaremos a disponibilidade de especialidades médicas nas unidades de saúde municipais. Fortaleceremos a atenção básica e preventiva pela ampliação do Programa de Saúde da Família (PSF), com foco em visitas domiciliares, campanhas educativas e ações

preventivas, incluindo saúde mental. Apoiaremos estudos e pesquisas de vacinas contra vícios às drogas. Integraremos cada vez mais ao sistema, a inovação e a tecnologia, expandindo a telemedicina, consolidando o prontuário eletrônico único e investindo em equipamentos de ponta e inteligência artificial para agilizar diagnósticos e tratamentos. Empreenderemos cada vez mais uma gestão eficiente e transparente, por meio de programas que gerem mais eficiência e capacitem os profissionais em gestão hospitalar, além de divulgação regular dos relatórios financeiros. Fortaleceremos o Sistema Integrado de Controle e Avaliação de Parceiros (SICAP) para monitorar parcerias, e o programa de acreditação será expandido, garantindo a qualidade dos serviços. Implementaremos programas de gestão de resíduos e construção de unidades de saúde com tecnologias sustentáveis. Garantiremos acessibilidade e inclusão em todas as unidades, com programas de atendimento especializado para grupos vulneráveis e ações para reduzir desigualdades no acesso à saúde. Teremos uma atenção especial com a saúde da mulher mediante ampliação de serviços de prevenção, tratamento e planeja mento familiar, além de campanhas educativas sobre direitos reprodutivos. O diagnóstico e tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) será aprimorado com a criação de centros especializados e programas de inclusão. Aprimoraremos a gestão logística em saúde com serviço de entrega domiciliar de medicamentos à população. Investiremos na capacitação contínua dos profissionais de saúde, oferecendo treinamento em novas tecnologias e protocolos de atendimento, além de criar um ambiente de trabalho seguro e motivador.

O que pensa Nunes sobre Educação

O próximo prefeito também deverá buscar uma solução urgente para os problemas na área da educação, como afirmam 18% dos moradores da cidade. Sobre esse tema, o atual prefeito destaca 13 propostas como candidato à reeleição.

Continuaremos conferindo prioridade na melhoria da qualidade do ensino público, sem retroceder na garantia do atendimento em todas as etapas. Trabalharemos na manutenção da fila zerada nas creches para os bebês e crianças e na consolidação dos avanços na valorização dos educadores, na formação continuada, na descentralização de recursos e na gestão democrática, reforçando o nosso compromisso com todas as famílias paulistanas. Ampliaremos o ensino em tempo integral nas escolas municipais, desde a educação infantil até o ensino fundamental, priorizando os distritos mais vulneráveis com vistas à redução das desigualdades. No ensino fundamental, além da continuidade do programa Aprender e Ensinar e dos processos formativos para professores e gestores, focaremos na alfabetização na idade certa e na garantia da aprendizagem de todos os estudantes nos marcos adequados. Fortaleceremos ainda mais o combate à evasão escolar e a redução dos indicadores de distorção idade/série, construindo uma escola cada vez mais atrativa, focada no conhecimento pela investigação, aprendizado por experiências e com apoio das novas tecnologias. Manteremos em patamares elevados os investimentos para modernização das infraestruturas das unidades escolares, bem como ampliações de unidades que se fizerem necessárias. Seguiremos trabalhando para a garantia da inclusão dos alunos com deficiência em todas as suas etapas (acesso, a permanência e a conclusão do ciclo escolar), por meio da alocação das equipes especializadas e formação continuada dos professores tanto nas EMEFs quanto para as EMEIs, ampliando também a acessibilidade dos materiais didáticos. Implementaremos polos de ensino de empreendedorismo e trabalho em 58 CEUs, em parceria com outros órgãos e entidades da Prefeitura e do Governo Estadual, além de implantar em todos os CEUs os espaços dedicados à primeiríssima infância, as nossas Bebetecas. Também ampliaremos e consolidaremos os serviços dos CEUs, oferecendo mais oportunidades de educação, cultura, esporte e lazer para a população de forma integral e democrática. Dentre as medidas já adotadas para estimular o interesse dos jovens pelos estudos, promoveremos as Olimpíadas do Conhecimento com premiação motivadora, como intercâmbio cultural internacional. A alfabetização e educação de jovens e adultos (EJA) também serão fortalecidas, com a adequação dos modelos pedagógicos às necessidades atuais da população e a articulação com o ensino profissionalizante e programas de emprego e renda. O projeto Rolê Ecológico será implementado para cerca de 40 mil estudantes do 6°ano de todas as EMEFs. Manteremos a política municipal de educação com a formação continuada sendo uma ferramenta estratégica para reduzir desigualdades, promover a inclusão e apostar no desenvolvimento humano dos paulistanos, sempre atentos às mudanças nas necessidades de ensino e à incorporação de novas tecnologias.

O que pensa Nunes sobre Habitação

Embora um pouco mais distante, a área da habitação também é uma preocupação de 7% das pessoas que vivem na capital paulista. Em seu programa de governo, Nunes apresenta cinco propostas específicas sobre o tema.

Continuaremos assegurando o Direito à Moradia digna e segura, escalando a produção habitacional, por meio do Pode Entrar, o maior programa habitacional da história da cidade. Iremos fomentar o uso de sistemas e tecnologias para tornar o processo mais ágil na concessão de benefícios, possibilitar o acompanhamento de obras em tempo real e filas de espera via internet, além de permitir o cadastro das famílias por aplicativo. Criaremos o Programa Pode Regularizar para impulsionar o setor imobiliário e ampliar o alcance da regularização fundiária em toda a cidade. Outra iniciativa importante é a criação de acomodações temporárias em imóveis públicos, com o objetivo de fornecer moradia por até dois anos para famílias atingidas por catástrofes, sem custos, mas com qualificação profissional como requisito obrigatório, visando auxiliar na estabilização financeira dessas famílias. Reformaremos os conjuntos habitacionais com mais de 10 anos, garantindo que a população tenha acesso a moradias adequadas e seguras.

A íntegra do programa de governo de Ricardo Nunes (MDB) está disponível aqui.