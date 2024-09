Segurança pública, saúde, educação e habitação estão entre as áreas prioritárias para a atuação do próximo prefeito de São Paulo, conforme indicado pelos próprios eleitores paulistanos em pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 24. Em ano de eleição municipal, vale ficar de olho sobre o que pensam os candidatos à prefeitura de São Paulo sobre essas pautas.

Pensando nisso, a EXAME separou as propostas da candidata Marina Helena (NOVO) sobre esses temas. Elas constam no programa de governo protocolado pela economista no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento, que deve ser obrigatoriamente apresentado para quem almeja assumir o cargo de chefe do Executivo Municipal, traz um resumo do que cada candidatura pretende realizar caso seja eleita para o mandato de quatro anos.

Abaixo, você confere as promessas para segurança pública, saúde, educação e habitação mencionadas por Marina Helena ao longo das 21 páginas de seu programa de governo.

*A EXAME reproduz, na íntegra, as propostas do (a) candidato (a) como elas foram apresentadas à Justiça Eleitoral.

O que pensa Marina Helena sobre Segurança pública

De acordo com o Datafolha, o próximo prefeito deverá buscar uma solução urgente para o problema de segurança que atinge a cidade. Ao todo, 20% dos paulistanos fazem essa afirmação, o maior percentual que aponta que essa pauta é a principal preocupação dos moradores da cidade de São Paulo.

Em seu programa de governo, a candidata do NOVO apresenta três propostas para a área de segurança pública.

Guarda presente e atuante: dobraremos o número de guardas civis e aumentaremos o investimento em tecnologia e inteligência Centro de Segurança Integrada (CSI) paulistano: reuniremos segurança estadual e municipal, subprefeituras e secretarias, cidadãos e forças privadas de segurança para atuarem em conjunto na segurança da capital Tolerância Zero: restabeleceremos a ordem urbana com mais rigor contra delitos e infrações do dia a-dia como ruído excessivo, pancadões, uso proibido do espaço público (barracas de camping), contrabando etc.

O que pensa Marina Helena sobre Saúde

Segunda área mais citada, a saúde é uma preocupação de 18% dos eleitores paulistanos. Em seu plano de governo, Marina Helena destaca três propostas sobre o tema. São elas:

Plano de Saúde Paulistano: o plano incluirá PPPs com empresas que vão cuidar da saúde por região, vouchers para diagnóstico e “Corujão da Saúde” permanente Médico Já: paulistanos poderão, conforme sua preferência, ter consultas pelo celular sem sair de casa. Incluiremos telemedicina nas UPAs, teleinterconsultas com especialistas e Prontuário Digital Único Foco na prevenção: ampliaremos a prevenção, através de parcerias com empresas de equipamentos para diagnóstico

O que pensa Marina Helena sobre Educação

O próximo prefeito também deverá buscar uma solução urgente para os problemas na área da educação, como afirmam 18% dos moradores da cidade. Sobre esse tema, a economista destaca três propostas como candidata a prefeita.

Escola transparente: disponibilizaremos indicadores de qualidade e custo por escola e desempenho do aluno para os pais Escola com escolha: daremos liberdade aos pais para escolher a escola dos seus filhos entre PPPs de estrutura, Charters conveniadas, Charters em PPPs e Vouchers Escola de excelência: aceleraremos a alfabetização na idade certa e o uso de materiais didáticos eficazes

O que pensa Marina Helena sobre Habitação

Embora um pouco mais distante, a área da habitação também é uma preocupação de 7% das pessoas que vivem na capital paulista. Em seu programa de governo, Marina Helena apresenta duas propostas sobre o tema e o urbanismo.

Casa legal: forneceremos o título de propriedade expresso para habitações sem risco e paralelamente realizaremos a regularização habitacional com urbanização e serviços essenciais Aluguel Social: ampliaremos o aluguel social e reajustaremos para valores atuais

A íntegra do programa de governo de Marina Helena (NOVO) está disponível aqui.