Doria afasta coronel de PM que fez convocação para ato pró-Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afastou na manhã desta segunda-feira, por indisciplina, o coronel da Polícia Militar Aleksander Lacerda, conforme antecipou o colunista Lauro Jardim. Nos últimos dias, o policial fez publicações em suas redes sociais para convocar militantes às ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Manifestações de cunho politico são vedadas na corporação.

Em coletiva de imprensa nesta manhã no Instituto Butantan, para anunciar nova liberação de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde, Doria afirmou que a decisão foi tomada conjuntamente com o general João Campos, secretário de Segurança Pública do estado.

— Aqui no estado de São Paulo nos não teremos manifestações de policiais militares na ativa de ordem política. Não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo coronel Aleksander. Agora ele está afastado da Polícia Militar a partir desta manhã.

O caso foi revelado pelo jornal "O Estado de S. Paulo", segundo o qual o coronel fez publicações convocando seus "amigos" para manifestações de rua pró-governo. Ele também chamou Doria de "cepa indiana", o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), de "covarde", e o deputado Rodrigo Maia, nomeado para a secretaria de Projeções e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo, de beneficiário de um esquema "mafioso", de acordo com o jornal.

