Deputado do PT se envolve em tumulto com apoiador de André Fernandes em Fortaleza

Um tumulto aconteceu na manhã deste domingo, 27, durante as votações do 2º turno das eleições em Fortaleza, quando um homem provocou apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) com adesivos, bandeiras e xingamentos. O confronto envolveu o deputado estadual De Assis Diniz (PT).

O incidente ocorreu em frente à zona eleitoral onde vota Evandro Leitão, candidato do PT para a prefeitura, no Centro Universitário Farias Brito, no bairro de Varjota.

O homem, que usava adesivos do candidato André Fernandes (PL) e bandeiras do partido, teria gritado contra os apoiadores do candidato do PT e chegou a se confundir, trocando os nomes.

“André Fernandes vai para a cadeia”, repetia ele. Dentro de um carro, o homem também gritou “ladrão” na entrada da universidade. O deputado estadual De Assis Diniz tentou confrontá-lo, mas foi contido por aliados. Os agentes da Polícia Militar (PM) também tiveram que acalmar os ânimos.

Briga generalizada na noite anterior

Na véspera da eleição municipal em Fortaleza, eleitores do PL e do PT se envolveram em uma briga generalizada. Na noite de sábado, 26, apoiadores de Evandro Leitão e André Fernandes protagonizaram cenas de agressão na capital cearense.

Um eleitor de André Fernandes teria sofrido ferimentos no rosto após receber chutes na cabeça. Ainda no sábado, uma carreata em apoio ao candidato do PL, no bairro Serrinha, também resultou em tumulto entre eleitores do PT e do PL.

1 /6 Ricardo Nunes vota na capital paulista (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) (BRAZIL-MUNICIPAL-ELECTION-VOTE)

2 /6 Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas durante votação do 2º turno (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) (BRAZIL-MUNICIPAL-ELECTION-VOTE)

3 /6 Guilherme Boulos e aliados durante votação do 2º turno (BRAZIL-MUNICIPAL-ELECTION-VOTE)

4 /6 Sao Paulo city mayoral candidate Guilherme Boulos, for the Socialismo e Liberdade party (PSOL), waves while voting during the municipal elections second round in Sao Paulo, Brazil, on October 27, 2024. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) (BRAZIL-MUNICIPAL-ELECTION-VOTE)

5 /6 Carmen Lucia vota em Belo Horizonte (carmen)

6/6 Pessoas fazem fila para votar em São Paulo (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) (BRAZIL-MUNICIPAL-ELECTION-VOTE)

Cenário eleitoral: disputa acirrada

A um dia do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza, a disputa entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) segue bem acirrada, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado, 26, às vésperas do pleito.

AtlasIntel Pesquisa AtlasIntel de votos válidos de Fortaleza André Fernandes (PL) : 50,5%

: 50,5% Evandro Leitão (PT): 49,5% A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08144/2024 e realizou 1.599 entrevistas entre os dias 20 e 25 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. Datafolha Pesquisa Datafolha de votos válidos de Fortaleza André Fernandes (PL) : 51%

: 51% Evandro Leitão (PT): 49% A pesquisa Datafolha foi registrada no TSE sob o protocolo CE-07939/2024 e realizou presencialmente com 1.134 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Povo.

Quaest

Pesquisa Quaest de votos válidos de Fortaleza

Evandro Leitão (PT): 50%

50% André Fernandes (PL): 50%

A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo CE-03187/2024 e realizou presencialmente com 1.102 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos para um nível de confiança de 95%.

Pela margem de erro do levantamento, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

