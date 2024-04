Depois de apagão em Manaus, Ministério de Minas e Energia diz que 80% do sistema foi restabelecido

O Ministério de Minas e Energia disse que mais de 80% da carga de energia elétrica de Manaus (AM) foi restabelecida após um incidente por volta das 15 horas deste domingo, 14, que provocou o desligamento da maior parte do sistema da capital amazonense.

De acordo com a pasta, isso ocorreu a partir da queda de dos dois circuitos da Linha de Transmissão 230 kV Lechuga - Manaus.

Foi instalada uma sala de situação para acompanhar o suprimento energético e entender as causas do incidente no Estado do Amazonas.

"Haverá elaboração de relatório para análise da ocorrência, com foco na identificação da causa raiz que originou esse desligamento", afirma o texto.

Segundo o ministério, as equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da concessionária de distribuição Amazonas Energia iniciaram procedimentos para recomposição do sistema com celeridade e restam "algumas operações de manobra da distribuidora para o retorno de 100% do atendimento na região".