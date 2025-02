Defesa Civil emite novo alerta de chuva forte para SP nesta terça

A Defesa Civil do Estado de São Paulo voltou a emitir um novo alerta severo para a população nesta terça-feira, 18. No aviso, o órgão informou a ocorrência de chuva forte no centro e na zona leste da capital com raios, vento e granizo, orientando os moradores a procurarem abrigos seguros.

De acordo com a equipe estadual, a chuva na cidade começou por volta das 14h20, de forma moderada, na zona sul e se espalhou pelas outras regiões.

Antes do alerta, moradores da cidade usaram as redes sociais para relatar a chuva de granizo.

Um pouquinho de granizo na região da Consolação, São Paulo/SP. A chuva veio com tudo hoje ⛈🧊 pic.twitter.com/QTAnsLg8lR — Felipe Goulart (@lookslikeluan) February 18, 2025

impactada com a chuva de granizo que tá caindo em sp. pic.twitter.com/hUbv1ANr4d — aline ramos (@_alineramos) February 18, 2025

Chuva de granizo em SP pic.twitter.com/gn5JIdVL70 — michie salvador tirao (@michie) February 18, 2025

Terceira onda de calor

A chuva de hoje chega em meio a terceira onda de calor do ano no estado, que começou no último domingo e deve permanecer pelo menos até amanhã, 19 e estava prevista pela Defesa Civil não só para a capital, mas para as regiões de Itapeva, Sorocaba e Campinas, no interior.