Debates em Salvador para as eleições de 2024: confira datas e locais

Os pré-candidatos a prefeito Bruno Reis (União Brasil), Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL) confirmaram presença no primeiro debate eleitoral da disputa pela prefeitura de Salvador, na Bahia. O encontro, promovido pela rádio Bahia FM (88,7), ocorre nesta quarta-feira, 7, a partir das 18h. O g1 Bahia e canais do YouTube do iBahia e da Bahia FM também transmitirão o debate.

O embate será travado pelos pré-candidatos Bruno Reis (União Brasil), Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL). Os três políticos poderão participar do confronto de propostas por integrarem partidos, federações ou coligações com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional. O debate terá 1h de duração e será distribuído em quatro blocos.

Até o momento, foram confirmados outros dois debates na capital baiana no primeiro turno, marcados para até 3 de outubro. O segundo ocorre já nesta quinta, 8, na Band Bahia, que promoverá o primeiro encontro em TV aberta com os pré-candidatos do União Brasil, MDB e PSOL. O debate será transmitido às 22h15 na tv, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguindo a tradição, a Rede Bahia, afiliada da TV Globo, fará o último encontro três dias antes da votação, em 6 de outubro.

Caso as eleições municipais em Salvador tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 14 e 25 de outubro.

Eleições em Salvador

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas, em julho, aponta que, na disputa pela Prefeitura de Salvador, o atual prefeito, Bruno Reis, seria reeleito no primeiro turno com 67,6% dos votos.

Ele é seguido pelo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, que registrou 12,5% das intenções. Na terceira posição, com 3% dos votos, está o cientista social Kléber Rosa (Psol). Além dos três pré-candidatos também disputa a prefeitura da capital baiana o advogado Victor Marinho (PSTU), que aparece em último, com 2,8%.

Confira a lista de debates com os pré-candidatos à prefeitura de Salvador:

Rádio Bahia FM

1º turno: 7 de agosto, quarta-feira, às 18h

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro, segunda-feira

Rede Bahia - TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira